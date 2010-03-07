واکنش رئیس کمیته داوران به اتهامات اخیر / مدرک دارند رو کنند

مسعود عنایت در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص ادعای سرمربی تیم فوتبال صبای قم که مدعی شده بود، "برخی داوران را رها کرده و روی کمک داوران سرمایه گذاری می کنند تا به اهداف خود دست یابند"، گفت: اگر ایشان یا هر شخصی مدرکی دارد ما را هم هوشیار کنند. ما در کمیته داوران اگر موردی مشاهده کنیم، قطعا با داور یا کمک داور متخلف برخورد خواهیم کرد. ما حتی اگر کوچکترین شائبه‌ای وجود داشته باشد، با فرد متخلف برخورد می کنیم اما تا به امروز موردی مشاهده نکرده‌ایم.

وی در ادامه با تاکید براینکه کمیته داوران بهترین داوران خود را برای قضاوت در هفته بیست و هشتم لیگ برتر انتخاب کرده است، گفت: ما حساسیت دیدارهای هفته‌های پایانی لیگ برتر را درک می کنیم و "الکی" داور نمی چینیم. در همین هفته داوران نخبه فوتبال ایران دیدارهای لیگ را قضاوت کردند اما بازهم در برخی مسابقات اشتباهاتی مشاهده شد. ما در اینجا باید چکار کنیم؟

رئیس کمیته داوران در واکنش به اعتراضات مسئولان باشگاه صبای قم که از نحوه قضاوت علیرضا فغانی و کمک‌هایش در دیدار این تیم با راه آهن شهرری اعتراض داشتند، گفت: ما در این بازی بهترین ترکیب داوران را برای قضاوت انتخاب کردیم. علیرضا فغانی جزو داوران الیت آسیاست و بیش از هفت ابلاغ برای داوری در آسیا داشته است. او چندی پیش دیدار فینال "چلنج کاپ" آسیا را بین دو تیم کره شمالی و ترکمنستان قضاوت کرد. در بازی صبا - راه آهن رسول فروغی و محمدرضا ابوالفضلی، کمک‌های فغانی بودند که چهارشنبه شب گذشته حساس ترین بازی مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا را بین دو تیم عمان و کویت پرچم زدند. ما باید چکار می کردیم؟ آیا باید بهتر از این داوران انتخاب می کردیم؟

عنایت اظهار نظر دقیق پیرامون دیدارهای روز گذشته لیگ برتر را به پس از دریافت گزارش ناظران داوری این بازی‌ها موکول کرد و گفت: ما چندی دیگر در همدان برگزار کننده فستیوال زیر 14 سال آسیا خواهیم بود. در این مسابقات هشت داور از ایران قضاوت دیدارها را برعهده خواهند داشت. به همین خاطر از تمامی هیئت‌ها خواسته‌ایم داوران منتخب خود را به کمیته داوران معرفی کنند. دیروز 50 داور از سراسر کشور در آزمونی که طی چهار مرحله برگزار شد، شرکت کردند. من و همکارانم در کمیته داوران برگزارکننده این آزمون‌ها بودیم و نتوانستم دیدارهای روز گذشته لیگ را تماشا کنم.

وی قضاوت محسن قهرمانی و محمود رفیعی را در دیدارهای دو تیم استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و هشتم مطلوب خواند و گفت: در دیدار پرسپولیس - فولادخوزستان محمود رفیعی و رضا سخندان (کمک داور اول بازی) عملکرد خوبی داشتند اما حمید غمزه کمک داور دوم این بازی یکبار در اعلام آفساید به ضرر تیم پرسپولیس اشتباه کرد.

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال همچنین در پاسخ به هوشنگ نصیرزاده که گفته بود:" کمیته داوران باید فهرست سیاه داشته باشد"، گفت: ما هم این چیزها را می دانیم و برای انتخاب داوران به عملکرد آنها در دیدارهای گذشته توجه می کنیم.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر که گفت:" پس چرا از مسعود مرادی که در دیدار استیل آذین - پرسپولیس با علی کریمی درگیر شد، برای قضاوت دیدار روز گذشته این تیم با سایپا استفاده کردید؟"، گفت: بازی استیل آذین پرسپولیس در هفته پانزدهم برگزار شد و این هفته، هفته بیست و هشتم بود. از آن بازی 13 هفته گذشته است. آیا نباید بعد از 13 هفته مرادی بازی استیل آذین و تیمی که علی کریمی در آن بازی می کند را قضاوت می کرد؟

عنایت خاطرنشان کرد: آقای نصیرزاده گمان می کند ما این چیزها را نمی فهمیم. ما اتفاقا این مسائل را می دانیم. علیرضا فغانی در هفته سیزدهم دیدار استقلال - صبا را قضاوت کرد. متاسفانه در این بازی مشکلاتی در داوری به وجود آمد و پس از آن دیگر قضاوت دیدارهای استقلال به فغانی سپرده نشد. استقلالی‌ها به قضاوت سعید مظفری زاده در دربی تهران نیز اعتراض داشتند و با اینکه اعتراض آنها وارد نبود، پس از شهرآورد قضاوت دیدارهای این تیم را به مظفری زاده نسپرده‌ایم.

وی یادآور شد: بابک داوری چند فصل پیش در دیدار استقلال اهواز - مس کرمان اشتباهاتی داشت. پس از آن بازی هنوز بابک داوری دیدارهای استقلال اهواز را قضاوت نکرده است.

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال، مهمترین مشکلات این کمیته را کمبود داور عنوان کرد و گفت: ما داور به اندازه کافی نداریم. با این حال درهیچ کجای دنیا به اندازه لیگ ایران داور نداریم. در لیگ برتر انگلستان که 20 تیم حضور دارند، 20 داور وظیفه قضاوت بازی‌ها را برعهده دارند و در یک فصل 380 بازی را قضاوت می کنند. با این حال در لیگ برتر ایران 30 داور داور در مسابقات قضاوت می کنند. در بین آنها هستند داورانی که در فصل جاری یک یا دو بازی را قضاوت کرده‌اند و داورانی نیز داریم که 17 مسابقه را سوت زده‌اند.

وی در خاتمه تصریح کرد: با وجود این کمبود داوری برای انتخاب داوران ملاحظات خاصی را هم در نظر می گیریم اما نمی توانیم یک داور را تا ابد در فهرست سیاه یک تیم قرار دهیم. ما تامل می کنیم و زمانی که آبها از آسیاب افتاد و حساسیت تیم‌ها کمتر شد، داورانی که برخی تیم‌ها روی قضاوت آنها معترض بوده‌اند را برای سوت زدن در دیدار آن تیم‌ها انتخاب می کنیم.