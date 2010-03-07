کاوه رضایی اولین طلایی ایران / قربانی، موسوی و عبادی حذف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره رقابتهای تکواندو نوجوانان جهان روز گذشته در تیخوانای مکزیک آغاز شد که تیم ایران موفق به کسب یک مدال طلا شد. کاوه رضایی در وزن 55- کیلوگرم با شکست تمامی رقبای خود به این مهم دست یافت.

وی دور اول استراحت داشت و سپس "رامیرز" از دومنیکن را 10 بر3 از پیش رو برداشت. رضای دور سوم به دیدار سپس "دومنیکو جما" ازایتالیا رفت و 18 بر8 پیروز از میدان خارج شد. وی در مرحله یک چهارم نهایی 12 بر2 از سد " چوی بیونگ"از کره جنوبی گذشت. رضایی برای رسیدن به دیدار پایانی "پرادول" از تایلند را 15 بر14 شکست داد و راهی بازی پایانی شد.

نماینده شایسته تکواندو ایران برای کسب مدال طلا به دیدار "کوباس دل بوس" از کوبا رفت و درحالی که تا ثانیه های پایان 12 بر11 از حریف خود عقب بود با ضربه "نریوچاگی" روی صورت حریف سه امتیاز کسب کرد و با نتیجه 14 بر12 پیروز از میدان خارج شد و به مدال طلا دست یافت.

حسین عبادی در وزن 78- کیلوگرم در همان دور نخست 12 بر7 مغلوب "سیلا مارشال" نماینده بلندبالای بلاروس شد و حذف شد. در بخش بانوان هم محدثه موسوی در دور نخست "آنجیلا گرهان از سوئد را 4 بر1 یک برد ولی دور بعد به "فان ملینه" از کانادا در راند طلایی باخت. پریشاد قربانی هم در وزن 68- کیلوگرم به "دالینا" از کرواسی باخت و حذف شد.

این رقابتها درمجموعه کالیفرنیای تیخوانا در مکزیک جریان دارد.