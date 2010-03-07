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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۰۷

اختصاصی مهر /

واگذاری اختیار پذیرش دانشجویان ایرانی خارج کشور به دانشگاهها

واگذاری اختیار پذیرش دانشجویان ایرانی خارج کشور به دانشگاهها

مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از واگذاری اختیارات بیشتر به دانشگاهها در انتقال دانشجویان ایرانی داشگاههای خارج به داخل خبر داد.

مجتبی بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آئین نامه های انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور به داخل در اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم در دست بازنگری است و آئین نامه جدیدی برای این منظور تدوین می شود.

وی اظهار داشت: بر اساس این آئین نامه اختیارات بیشتری به دانشگاهها در پذیرش دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارج از کشور داده می شود و متقاضیان مستقیم می توانند برای انتقال به دانشگاهها مراجعه کنند.

مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم گفت: این آئین نامه تا آخر اسفند ماه نهایی و برای اجرا در سال جدید تحصیلی به دانشگاهها ابلاغ می شود.

کد مطلب 1046838

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