واگذاری اختیار پذیرش دانشجویان ایرانی خارج کشور به دانشگاهها

مجتبی بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آئین نامه های انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور به داخل در اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم در دست بازنگری است و آئین نامه جدیدی برای این منظور تدوین می شود.

وی اظهار داشت: بر اساس این آئین نامه اختیارات بیشتری به دانشگاهها در پذیرش دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارج از کشور داده می شود و متقاضیان مستقیم می توانند برای انتقال به دانشگاهها مراجعه کنند.

مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم گفت: این آئین نامه تا آخر اسفند ماه نهایی و برای اجرا در سال جدید تحصیلی به دانشگاهها ابلاغ می شود.