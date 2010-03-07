هوای پایتخت سالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، بر میزان غلظت هر دو آلاینده منوکسید کربن و ذرات معلق نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

به این ترتیب میانگین غلظت هر دو آلاینده به غیر از ایستگاه های آزادی و امام خمینی به لحاظ آلاینده منوکسید کربن در سایر ایستگاهها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی کمی ابری همراه با وزش ملایم باد است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ساعات ظهر به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در سایر مناطق در شرایط سالم باقی بماند.

همچنین توصیه شده در مناطق مذکور کلیه بیماران قلبی - تنفسی، سالمندان و خردسالان از تردد در هوای آزاد خودداری کنند.