آمریکادر انتخابات عراق دخالت نکند/ نقشه کودکانه ایتالیا طنز هفته بود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور امروز یکشنبه مجلس، اظهار داشت: اقدام سبوعانه رژیم صهیونیستی نسبت به نمازگزاران در قدس باردیگر ماهیت تجاوز‌گر این رژیم را نشان داد.

وی افزود: بعد از اقدام تروریستی در دبی، این ماجراجویی جدید زنگ هشدارباشی به کشورهای عرب و اسلامی است که از رخوت سیاسی به درآیند.

لاریجانی با اشاره به تاکیدات مقام معظم انقلاب حضرت آیت ‌‌الله‌ خامنه ‌ای دامت برکاته در روز ولادت پیامبراعظم (ص) مبنی بر وحدت امت اسلامی در همه شئون به خصوص در مسئله عظیم فلسطین تصریح کرد: حال آیا باز هم باید منتظر طرح‌های سبک و فریبکارانه صلح آمریکایی بود آیا رژیم صهیونیستی کمترین اعتنایی به چنین تحرکاتی دارد؟

وی افزود: همان گونه که گروه‌های مجاهد فلسطین در نشست هفته گذشته در تهران اعلام کردند تنها راه علاج این رژیم آدم کشی در خاورمیانه مقاومت عزت مندانه است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: در قیل و قال سیاسی در صحنه بین‌ الملل، نقشه کودکانه دولت ایتالیا در دستگیری خبرنگار صدا وسیما آنهم با چنین صحنه‌ پردازی ساده‌لوحانه، اذهان همگان را به یک طنز سیاسی هفته متمرکز کرد.

وی یادآور شد: باید اذعان کرد که دولت ایتالیا با حیثیت سیاسی و امنیتی خود بازی کرد و هیچکس را با این ترفندهای بسیط نمی‌توانند متقاعد کنند و باید پاسخگوی برخورد دون شأن با یک خبرنگار حرفه‌ای باشند.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه اقدامات تروریستی در عراق علیه زائران عزیز کشورمان در آستانه انتخابات مجلس عراق دنباله حلقه تکمیل شده اشغال - تروریسم است، متذکر شد: ایالات متحده باید پاسخگوی این جنایت باشد.

وی خاطرنشان کرد: ضمنا مطمئن باشند ملت عراق راه خود را یافته و در انتخابات امروز پاسخ آنها را پای صندوق‌های رای خواهند داد.

لاریجانی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی به دولت ‌مردان ایالات متحده هشدار می‌دهد که در انتخابات عراق دخالت نکنند. بسیج امکانات چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین‌المللی برای اینکه عناصر ارتجاعی را در انتخابات دخالت دهند باعث انزجار بیشتر ملت رشید عراق از آنان خواهد شد.

وی همچنین برای ملت عراق در آزمون انتخابات امروز کشورشان آرزوی توفیق کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان رحلت عالم گرانقدر و استاد دانشگاه دکترخوانساری را به خانواده وی و جامعه علمی کشور تسلیت گفت و تصریح کرد: ایشان که چهره‌ای ماندگار در حکمت و منطق و ادب بودند، خدمات شایانی در تربیت شاگردان و تدوین آثار فاخر علمی به جامعه کردند.