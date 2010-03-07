فرزاد کوهیان با تاکید بر اینکه مهرام بدون حتی یک باخت قهرمان مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور شد، به خبرنگار مهر گفت: مهرام با چنین عملکردی قدرت خود را نشان داد. ما در دیدارهای دوره‌ای هم دو دیدار داشتیم. اما اعتراف می‌کنم مهرام در مرحله نهایی متفاوت از همیشه و قدرتمندتر از ما بود.

وی تصریح کرد: البته با همه اینها ما به نیت باخت و دوم شدن دیدار برگشت مقابل مهرام را برگزار نکردیم. آمده بودیم تا نتیجه ای متفاوت از دیدار رفت به دست آوریم و کار را برای تعیین قهرمان به دیدار سوم بکشانیم هرچند که در مجموع از شرایط و جریان بازی راضی نیستم.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان خاطرنشان کرد: بازیکنانم در جریان بازی ریتم یکنواختی نداشتند. سناریویی که برای بازی آنها در نظر گرفته بودیم در مجموع 4 کوارتر با نوسانات زیاد همراه شد. به همین دلیل بود که اختلاف امتیاز را به 3 هم رساندیم اما نتوانستیم آن را حفظ کرده یا کمتر کنیم چون ریتم بازیکنان مدام در حال تغییر بود.

کوهیان با تاکید بر اینکه اوج نوسان عملکرد بازیکنان در کوارتر چهارم بود، اظهارداشت: فشاری که از سوی حریف متحمل می‌شدیم در کنار آسیب دیدگی بازیکنانی مانند اوشین ساهاکیان، جابر روزبهانی، استفاده نصف و نیمه از محمدرضا اکبری و غیبت محمد امجد باعث شد تا در کوارتر آخر توان ما برای مقابله با حریف به حداقل برسد.

وی تصریح کرد: البته شانس هم فاکتوری موثر در باخت بود. آن زمان که اختلاف امتیاز را به حداقل رساندیم، دو توپ از دست رفته باعث شد نتوانیم این اختلاف را حفظ کنیم. این هم از شانس بد ما بود که در چنین لحظه حساسی بازیکنان اشتباه داشته باشند.

سرمربی تیم ذوب آهن با تاکید براینکه درک شرایط لحظه‏ای به هنگام بازی خیلی مهم است، تاکید کرد: بازیکنان مهرام در این زمینه به مراتب بهتر بودند. آنها به خوبی از طرف مربیانشان مدیریت می‌شدند اما بازیکنانی مانند نیکخواه بهرامی، کامرانی و آفاق هم در زمین مدیریت‏های مخصوص به خود را داشتند.

کوهیان با بیان اینکه نایب قهرمانی تیم بسکتبال ذوب آهن برای مجموعه باشگاه قابل قبول است، گفت: اگرچه دوم شدیم اما فکر می‎کنم باشگاه به هدف خود رسیده باشد. ذوب آهن تقریبا بخشی زیادی از ورزش اصفهان را پوشش می‎دهد. در حال حاضر بسیاری از تیم‎‏های این باشگاه به فینال مسابقات خود رسیده‏اند.