نخستین تفاهم نامه همکاری بین سه فدراسیون ورزشی امضاء شد

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه بعد از برگزاری اولین دوره مسابقات تاش به مناسبت میلاد با سعادت نبی اکرم(ص) و سفارش موکد نبی اکرم نسبت به پرداختن به رشته سوارکاری، تیراندازی باکمان و شنا و با موافقت و حمایت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی و توافق روسای فدراسیونهای این سه رشته به امضاء رسید.
در این تفاهمنامه همکاری مقرر شده تا کمیته تاش به صورت جداگانه درهر کدام از این فدراسیونها تشکیل و دبیرخانه مرکزی در یکی از فدراسیونها شروع به کار کند. در کنار آن روسای کمیتههای تاش موظف هستند جلساتی را به طور منظم به صورت ادواری با هدف تدوین برنامهها و توسعه برگزار نمایند.
در کنار آن مسابقات تاش با همکاری کمیته های عضو به صورت فصلی یا هر 6 ماه یک بار در بخشهای مختلف ردههای پایه، زیر گروه، بانوان و مردان برگزار و جوایز نفیسی نیز به برترینها اهداء شود.
فدراسیونهای سوارکاری، شنا و تیراندازی باکمان با هدف تامین منابع مالی این رشته جدید ضمن برگزاری مسابقات مختلف، سمینارها و کلاسهای آموزشی تلاش خود را نسبت به اختصاص بودجه جداگانه به کمیته تاش و برنامهریزی برای جذب حامیان مالی و در آمدهای عمومی دراین رشته انجام خواهند داد.
اولین دوره مسابقات تاش به میزبانی فدراسیون تیراندازی باکمان در روز 13 اسفند ماه برگزار شد اما طبق این تفاهمنامه میزبانی و مسئولین اجرایی هر مسابقه به صورت فصلی بر عهده یکی از این سه فدراسیون خواهد بود.
