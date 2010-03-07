۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۲

به دنبال برگزاری مسابقات تاش/

نخستین تفاهم نامه همکاری بین سه فدراسیون ورزشی امضاء شد

پس از برگزاری اولین دوره مسابقات تاش، نخستین تفاهم نامه همکاری ما بین سه فدراسیون سوارکاری، شنا و تیراندازی باکمان به امضاء رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه بعد از برگزاری اولین دوره مسابقات تاش به مناسبت میلاد با سعادت نبی اکرم(ص) و سفارش موکد نبی اکرم نسبت به پرداختن به رشته سوارکاری، تیراندازی باکمان و شنا و با موافقت و حمایت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی و توافق روسای فدراسیون‌های این سه رشته به امضاء رسید.

در این تفاهم‌نامه همکاری مقرر شده تا کمیته تاش به صورت جداگانه درهر کدام از این فدراسیون‌ها تشکیل و دبیرخانه مرکزی در یکی از فدراسیون‌ها شروع به کار کند. در کنار آن روسای کمیته‌های تاش موظف هستند جلساتی را به طور منظم به صورت ادواری با هدف تدوین برنامه‌ها و توسعه برگزار نمایند.

در کنار آن مسابقات تاش با همکاری کمیته های عضو به صورت فصلی یا هر 6 ماه یک بار در بخش‌های مختلف رده‌های پایه، زیر گروه، بانوان و مردان برگزار و جوایز نفیسی نیز به برترین‌ها اهداء شود.

فدراسیون‌های سوارکاری، شنا و تیراندازی باکمان با هدف تامین منابع مالی این رشته جدید ضمن برگزاری مسابقات مختلف، سمینارها و کلاسهای آموزشی تلاش خود را نسبت به اختصاص بودجه جداگانه به کمیته تاش و برنامه‌ریزی برای جذب حامیان مالی و در آمدهای عمومی دراین رشته انجام خواهند داد.

اولین دوره مسابقات تاش به میزبانی فدراسیون تیراندازی باکمان در روز 13 اسفند ماه برگزار شد اما طبق این تفاهم‌نامه میزبانی و مسئولین اجرایی هر مسابقه به صورت فصلی بر عهده یکی از این سه فدراسیون خواهد بود.

