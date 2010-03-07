معاینه فنی کامل خودروهای تهران برابر با کاشت 5 میلیون درخت است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید نوروزی پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری با عنوان معاینه فنی و درخت با اعلام این مطلب گفت: تاکنون یک میلیون و 100 هزار دستگاه از خودروهای تهران برای معاینه فنی مراجعه کرده اند که از این لحاظ این تعداد 4 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی افزود: با پیش بینی احتمال افزایش مراجعه مردم به مراکز معاینه فنی در روزهای پایانی سال رکورد مراجعه به این مراکز شکسته می شود.

نوروزی با اشاره به میزان آلودگی که هر خودرو تولید می کند گفت: بر اساس استانداردها به ازای هر خودرویی که با سوخت کامل احتراق کند برای کنترل آلودگی تولید شده توسط آن باید یک درخت سوزنی برگ کاشته شود.

رئیس مراکز معاینه فنی شهرداری تهران اظهار داشت: میزان CO2 تولید شده توسط هر خودرو باید توسط یک درخت سوزنی برگ جذب و به اکسیژن تبدیل شود تا آلودگی ناشی از آن خودرو خنثی شود.

این مقام مسئول در شهرداری تهران با اشاره به تعداد خودروهایی که تاکنون معاینه فنی شده اند گفت: امسال با یک میلیون و 100هزار خودرویی که به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده اند به طور متوسط 172 میلیون لیتر صرفه جویی در مصرف سوخت حاصل شده است و اگر همه خودروها به این مراکز مراجعه کنند میزان صرفه جویی بسیار بیشتر خواهد شد.

نوروزی در رابطه با نحوه فعالیت مراکز معاینه فنی در سطح شهر تهران نیز گفت: در ایام عید از اول تا 11 فروردین 5 مرکز معاینه فنی در سطح شهر تهران باز بوده و آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.

وی تصریح کرد: علاوه بر این اگر استقبال مردمی از معاینه فنی خودروها زیاد باشد ما آمادگی این را داریم که فعالیت همه مراکز خود را تا پیش از پایان سال به صورت شبانه روزی انجام دهیم.

نوروزی تاکید کرد: بر اساس آمارهای اعلام شده 13 درصد از تصادفات خودروها ناشی از نقص فنی است و به همین دلیل نیز من به سهم خودم از شهروندان می خواهم با خودروهایی که دارای نقص فنی هستند به سفر نروند تا جان خود، افراد خانواده و دیگران را به خطر نیندازند.