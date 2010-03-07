به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحیدی در مراسم افتتاح این خط تولید طی سخنانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موشک نصر یک از نوع موشک کروز است که قادر است شناورهای3هزار تنی را منهدم نماید، این موشک در کلاس موشکهای کوتاه برد میباشد که در حال حاضر قابلیت شلیک از ساحل و انواع شناورها را دارد و در آینده نزدیک امکان شلیک از بالگرد و زیردریایی نیز به قابلیتهای تاکتیکی آن اضافه میشود.
وزیر دفاع گفت: با تولید انبوه این موشک و تحویل آن به نیروی دریایی سپاه و ارتش، توان دفاع دریایی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.
سردار وحیدی گفت: پیشرفتهای بدست آمده در صنعت دفاعی بویژه صنایع موشکی وزارت دفاع ناشی از مدیریت تحقیق، مدیریت نوآوری، برنامهریزی فناوری و مدیریت راهبردی فناوریها دانست که توانسته است فناوری های حیاتی و کلیدی را برای صنایع دفاعی کشور به ارمغان آورد.
سردار وحیدی تصریح کرد، سرعت تحولات و کاهش چرخه عمر فناوری به گونه ای است که وزارت دفاع به منظور صیانت از دستاوردهای استقلال، امنیت و تمامی ارضی کشور به طور اجتنابناپذیر بکارگیری فناوری جدید را بعنوان یک راهبرد مهم دنبال کند و تحقق اهداف سند چشمانداز بیست ساله کشور در حوزه صنعت دفاعی با همین راهبرد قابل تحقق است.
وزیر دفاع، پاسخ به نیاز نیروهای مسلح را یکی از جدیترین دغدغههای وزارت دفاع ذکر کرد و افزود: ما تلاش کردهایم رویکرد تحقیق، توسعه و تولید بر مبنای توان را به رویکرد تحقیق، توسعه و تولید بر مبنای نیاز نیروهای مسلح تغییر دهیم و با بهره گیری از راههای میان بر که همواره مورد تاکید فرماندهی معظم کل قوا بوده، این مهم را تحقق بخشیم.
وزیر دفاع گفت: امروز با پشتوانه تخصص، تعهد، تجربه و تلاش متخصصان خستگیناپذیر وزارت دفاع، علاوه بر تأمین نیازمندیهای متنوع نیروهای مسلح کشورمان، قادریم نیازهای تسلیحاتی سایر کشورها بویژه کشورهای دوست و همسایه را نیز تأمین کنیم.
وزیر دفاع در پایان با قدردانی از اقدامات موثر و تلاش متخصصان سازمان صنایع هوافضا در طراحی و ساخت موشک پیشرفته و پیچیده نصر یک این موفقیت را به محضر فرمانده معظم کل قوا، نیروهای مسلح و ملت شریف ایران تبریک گفت.
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