به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحیدی در مراسم افتتاح این خط تولید طی سخنانی در ‏‏جمع خبرنگاران ا‌ظهار داشت: موشک نصر یک از نوع موشک کروز است که قادر است شناورهای3هزار تنی ‏‏را منهدم نماید، این موشک در کلاس موشک‌های کوتاه برد می‌باشد که در حال حاضر قابلیت شلیک از ساحل و ‏‏انواع شناورها را دارد و در آینده نزدیک امکان شلیک از بالگرد و زیردریایی نیز به قابلیت‌های تاکتیکی آن ‏‏اضافه می‌شود‎.

وزیر دفاع گفت: با تولید انبوه این موشک و تحویل آن به نیروی دریایی سپاه و ارتش، توان دفاع دریایی نیروی ‏‏دریایی جمهوری اسلامی ایران به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت‎.

سردار وحیدی گفت: پیشرفتهای بدست آمده در صنعت دفاعی بویژه صنایع موشکی وزارت دفاع ناشی از مدیریت ‏‏تحقیق، مدیریت نوآوری، برنامه‌ریزی فناوری و مدیریت راهبردی فناوریها دانست که توانسته است فناوری های ‏‏حیاتی و کلیدی را برای صنایع دفاعی کشور به ارمغان آورد‏‎. ‎

سردار وحیدی تصریح کرد، سرعت تحولات و کاهش چرخه عمر فناوری به گونه‌ ای است که وزارت دفاع به ‏‏منظور صیانت از دستاوردهای استقلال، امنیت و تمامی ارضی کشور به طور اجتناب‌ناپذیر بکارگیری فناوری ‏‏جدید را بعنوان یک راهبرد مهم دنبال کند و تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور در حوزه صنعت دفاعی ‏‏با همین راهبرد قابل تحقق است‎. ‎

وزیر دفاع، پاسخ به نیاز نیروهای مسلح را یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های وزارت دفاع ذکر کرد و افزود: ما تلاش ‏‏کرده‌ایم رویکرد تحقیق، توسعه و تولید بر مبنای توان را به رویکرد تحقیق، توسعه و تولید بر مبنای نیاز ‏‏نیروهای مسلح تغییر دهیم و با بهره‌ گیری از راه‌های میان ‌بر که همواره مورد تاکید فرماندهی معظم کل قوا بوده‏‏، این مهم را تحقق بخشیم‎.‎

‎ ‎وزیر دفاع گفت: امروز با پشتوانه تخصص، تعهد، تجربه و تلاش متخصصان خستگی‌ناپذیر وزارت دفاع، علاوه ‏‏بر تأمین نیازمندی‌های متنوع نیروهای مسلح کشورمان، قادریم نیازهای تسلیحاتی سایر کشورها بویژه کشورهای ‏‏دوست و همسایه را نیز تأمین کنیم‎.‎

وزیر دفاع در پایان با قدردانی از اقدامات موثر و تلاش متخصصان سازمان صنایع هوافضا در طراحی و ساخت ‏‏موشک پیشرفته و پیچیده نصر یک این موفقیت را به محضر فرمانده معظم کل قوا، نیروهای مسلح و ملت شریف ‏‏ایران تبریک گفت‏.‎