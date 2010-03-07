راهیابی 30 تیم ورزشی همدان به لیگ برتر

سید عبدی افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در حال حاضر جامعه ورزشی استان همدان در 80 تیم در لیگ و 30 تیم در لیگ برتر حضور دارند.

وی از کم بودن اعتبارات اختصاص یافته به تیم های راه یافته به لیگ ابراز ناخرسندی کرد و گفت: مهمترین مشکل جامعه ورزشی استان همدان کمبود اعتبار است و اعتبارات اختصاص یافته به تیم های لیگ برتر جوابگوی نیاز این تیمها نیست.

وی اظهار داشت: در سال جاری فقط 450 میلیون تومان اعتبار به این بخش اختصاص داده شده است و این اعتبار جوابگوی فعالیتهای ورزشی استان همدان نیست.

مدیرکل تربیت بدنی استان همدان افزود: برای برطرف کردن مشکلات ورزشی استان همدان و پرداخت بدهیهای ورزشی سالانه دو میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

افتخاری با اشاره به قول مسئولان استان همدان برای پرداخت 500 میلیون تومان به ورزش اظهار داشت: مسئولان استان قول داده اند که تا پایان امسال 500 میلیون تومان به ورزش استان پرداخت کنند تا بتوانیم بدهیهای خود به ادارات را پرداخت کنیم.