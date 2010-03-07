  1. استانها
  2. همدان
۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۳۱

راهیابی 30 تیم ورزشی همدان به لیگ برتر

راهیابی 30 تیم ورزشی همدان به لیگ برتر

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی استان همدان از راهیابی 30 تیم ورزشی این استان به لیگ برتر خبر داد.

سید عبدی افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در حال حاضر جامعه ورزشی استان همدان در 80 تیم در لیگ و 30 تیم در لیگ برتر حضور دارند.

وی از کم بودن اعتبارات اختصاص یافته به تیم های راه یافته به لیگ ابراز ناخرسندی کرد و گفت: مهمترین مشکل جامعه ورزشی استان همدان کمبود اعتبار است و اعتبارات اختصاص یافته به تیم های لیگ برتر جوابگوی نیاز این تیمها نیست.

وی اظهار داشت: در سال جاری فقط 450 میلیون تومان اعتبار به این بخش اختصاص داده شده است و این اعتبار جوابگوی فعالیتهای ورزشی استان همدان نیست.

مدیرکل تربیت بدنی استان همدان افزود: برای برطرف کردن مشکلات ورزشی استان همدان و پرداخت بدهیهای ورزشی سالانه دو میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

افتخاری با اشاره به قول مسئولان استان همدان برای پرداخت 500 میلیون تومان به ورزش اظهار داشت: مسئولان استان قول داده اند که تا پایان امسال 500 میلیون تومان به ورزش استان پرداخت کنند تا بتوانیم بدهیهای خود به ادارات را پرداخت کنیم.

کد مطلب 1046848

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه