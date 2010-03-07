برخورد با خودکامگی 10درصد رانندگان/ تجهیز محور تهران - شیراز به دوربین

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان صبح یکشنبه در پنجمین همایش سراسری پلیس ترافیک کشور گفت:‌ رعایت قانون توسط مردم و اجرای دقیق قوانین توسط پلیس و اجرای عملیات پیشگیرانه توسط سایر دستگاه‌ها موجب ایجاد امنیت و آسایش مردم در نوروز امسال می‌شود.

وی ادامه داد: نتیجه تمام تلاشهای پلیس راهور در 11 ماهه سال جاری هدیه‌ای جز کاهش چهار درصدی تصادفات نداشت که این موضوع به عنوان نقطه عطفی در کارنامه پلیس راهور به شمار می‌رود.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد:‌ تصادفات در بحث راهنمایی و رانندگی شهری و برون شهری که همواره تلفات بسیاری را به بار می‌آورد نوعی مرگ خاموش در کشور به شمار می‌رود و علیرغم تمام اقداماتی که تاکنون در زمینه کاهش این تلفات در کشور صورت گرفته باید بپذیریم که همچنان بالغ بر 20 هزار نفر در سال جان خود را در اثر تصادفات از دست می‌دهند.

سردار رادان افزود: کشته‌ها و تلفات ناشی از تصادفات در خیلی از زمانها بیشتر از حوادث و جریانهایی است که در کشور رخ می دهد بر همین اساس باید فکری جدی و اساسی برای حل این معضل کرد.

وی با اشاره به چند حقیقت موجود در کشور گفت: سالانه یک میلیون و 200 هزار خودرو در کشور شماره گذاری شده و به چرخه حرکت در شهر و جاده‌ها اضافه می‌شوند و تاکنون نیز این روند هیچ کاهشی نداشته است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: حقیقت دوم مشتاقان و متقاضیان اخذ گواهینامه هستند که سالانه یک میلیون و 500 هزار نفر را تشکیل می‌دهند. بر همین اساس با این حجم اخذ گواهینامه و افزایش خودرو باید بپذیریم که سالیانه حجم سفر افزایش می یابد و تصادفات و تلفات ناشی از آن‌ نیز بیشتر می شود.

رادان گفت: 90 درصد رانندگان در کشور قانون‌مدار بوده و خود را ملزم به اجرای قوانین می‌کنند و تنها 10 درصد رانندگان هستند که با خودکامگی موجب به وقوع پیوستن این تصادفات می‌شوند بر همین اساس پلیس وظیفه دارد با این افراد برخورد جدی و قانونی کند تا سایر مردم در امنیت و آسایش باشند.

وی با اشاره به افزایش سفر در نوروز گفت: با افزایش تمایل به سفر از سوی مردم طبیعی است که ناوگان مسافربری نسبت به گذشته فعالیت بیشتری داشته باشد بر همین اساس پلیس باید با پایانه‌های مسافربری جلساتی را تشکیل دهد تا این پایانه‌ها از به کارگیری پرسنل ناکارآمد خودداری کنند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به موضوع ایمنی خودروها گفت: این موضوع باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد زیرا در بسیاری از موارد ایمنی نبودن یک خودرو جان بسیاری از افراد را به مخاطره می‌اندازد.

سردار رادان ادامه داد: اخذ تست سلامت در مبدا و در بین راه و برخورد با تخلفات حادثه ساز مانند سبقت غیرمجاز، سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و حرکات آکروباتیک از دیگر مواردی است که پلیس باید در نوروز به شدت مورد توجه قرار دهد.

وی افزود: پس از برخورد پلیس با رانندگان متخلف و پرخطر و توقف خودرو و انتقال آن به پارکینگ امکان ادامه سفر برای سرنشینان آن خودرو از سوی پلیس فراهم شود.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به معاینه فنی خودروها گفت: مردم و پلیس تا آغاز نوروز فرصت دارند نسبت به انجام معاینه فنی خودروها اقدام کنند زیرا بخشی از تصادفات به خاطر عدم معاینه فنی خودروهاست و اگر رانندگان با دقت کامل قبل از آغاز سفر معاینه فنی خودرو را انجام دهند آرامش خود و دیگران را ایجاد می‌کنند.

رادان با اشاره به کاروان‌های راهیان نور گفت: مشتاقان زیارت جبهه‌های دفاع مقدس انسانهای مومنی هستند که می‌خواهند نوروز خود را به تبرک از این مکانها بپردازند بر همین اساس نباید اجازه داده شد تا این افراد در خودروهایی بنشینند که صلاحیت تردد در جاده‌های کویری را ندارند.

استقرار مکانهایی برای استراحت رانندگان در پلیس راه‌ها

سردار رادان تصریح کرد: در مسیر استقرار پلیس راه حجم تردد خودروها بسیار افزایش می‌یابد بر همین اساس با تدابیر اتخاذ شده باید مکانی فراهم شود تا رانندگان به خصوص رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی در کنار پایگاه های پلیس راه به استراحت بپردازد.

تجهیز محور تهران- شیراز به دوربین‌های کنترلی

جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت: باید امکانی فراهم شود تا تمام جاده‌های کشور مانند جاده تهران- مشهد زیر کنترل دوربین‌های پلیس قرار گیرند. بر همین اساس تا سال بعد محور تهران- شیراز و بسیاری از محورهای پر رفت و آمد برای اعمال صحیح قانون از سوی پلیس زیر پوشش دوربین‌های کنترلی پلیس راهور قرار می‌گیرند.

