آغاز طرح مبارزه با سارقان خرد/ گشتهای بسیج امنیت نوروز را به عهده می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان صبح یکشنبه در حاشیه پنجمین همایش سراسری پلیس ترافیک کشور در جمع خبرنگاران افزود: در نوروز بسیاری از شهرهای کشور به خصوص تهران خالی از سکنه می‌شود، بر همین اساس پلیس برای تامین امنیت بیشتر در این شهرها از گشتهای بسیج به عنوان گشتهای محله استفاده می کند تا امنیت را در شهرها ایجاد کرده و از وقوع تخلفات جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: این افراد با لباس و حکم سازمانی و هماهنگی کلانتری‌های محله به تامین امنیت خواهند پرداخت.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: نیروی انتظامی با تجهیزات کامل و با به کارگیری نیروها در نوروز وارد عمل شده تا مردم با احساس امنیت سفر خود را آغاز کنند.

رادان با اشاره به چهارشنبه آخر سال گفت: در این روز بزرگترها باید در کنار فرزندان خود قرار گیرند زیرا در گذشته نیز اگر حادثه ای رخ داده به علت عدم مدیریت بزرگترها بر فرزندانشان بوده است.

وی گفت: پلیس در این روز با افرادی که اقدام به بستن خیابان‌ها، میادین و شاهر‌اه‌های اصلی می کنند به طور جدی برخورد و آنان را تحویل مراجع قضائی خواهد داد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: افراد و خودروهایی که به علت ایجاد مزاحمت برای مردم در چهارشنبه پایان سال دستگیر شوند خود و خودروی‌شان تا پایان تعطیلات نوروز در نزد پلیس می‌مانند.

رادان در پایان گفت: در استانهایی مانند تهران که حجم خرید بالاست از امروز طرح مبارزه با سارقان خرد با همکاری گشتهای بسیج آغاز می‌شود.

