به گزارش خبرنگار مهر، کارگردان فیلم سینمایی"آرام باش و تا هفت بشمار" که با نخستین فیلم بلند سینمایی خود جوایزی ازجشنواره های بین المللی دریافت کرده است.

وی سال گذشته در این جشنواره ایتالیایی نیز موفق به دریافت جایزه شد و امسال از سوی برگزارکنندگان جشنواره مستقل رم ایتالیا دعوت شده تا به عنوان داور در بخش اصلی که شامل فیلم های بلند سینمایی است حضور یابد. این جشنواره که شامل دو بخش اصلی مسابقه بین الملل و مسابقه سینمای ایتالیا است از ششم آوریل آغاز و در شانزدهم آوریل به پایان می رسد.

" آرام باش و تا هفت بشمار " در ادامه حضور بین المللی خود در جشنواره بین المللی صوفیه فردا به نمایش در می آید. این جشنواره که مهمترین رویداد سینمایی کشور بلغارستان است، از روز پنجم مارس آغاز شده و در روز چهاردهم به پایان می رسد.