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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۳۹

تحولات همسایگان شرقی/

2 نظامی انگلیسی در افغانستان کشته شدند / رزمایش مشترک چین و پاکستان

2 نظامی انگلیسی در افغانستان کشته شدند / رزمایش مشترک چین و پاکستان

بازداشت 24 نیروی طالبان و کشته شدن دو نظامی انگلیسی در افغانستان و تظاهرات شیعیان پاکستان در اسلام آباد و برگزاری رزمایش مشترک چین و پاکستان از جمله تحولات مهم همسایگان شرقی کشورمان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، سخنگوی پلیس افغانستان گفت که امروز یکشنبه 20 نیروی طالبان در شمال این کشور بازداشت شدند.

حزب محافظه کاران انگلیس با انتقاد از سفر نخست وزیر این کشور به افغانستان، این سفر را یک نمایش سیاسی برای انحراف افکار عمومی و پیروز شدن در انتخابات خواند.

وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که امروز یکشنبه چهار نیروی طالبان در ولایت هلمند بازداشت شدند.

یک مقام امنیتی در افغانستان گفت : در درگیریها میان طالبان و شبه نظامیان در شمال این کشور دست کم 50 نفر کشته شدند.

طی 24 ساعت گذشته در افغانستان دو نظامی انگلیسی در این کشور کشته شدند.

تحولات پاکستان

"رحمان مالک" وزیر کشور پاکستان اعلام کرد که "فاتح محمد" فرمانده اصلی طالبان در دره سوآت و دست کم 20 شبه نظامی دیگر در نتیجه حملات موشکی آمریکا در این کشور کشته شدند.

وزارت دفاع چین اعلام کرد که رزمایش ضد تروریستی مشترک این کشور و پاکستان در تابستان سال 2010 در چین برگزار می شود.

شیعیان پاکستان امروز یکشنبه در اسلام آباد و در واکنش به حمله انتحاری به کاروان شیعیان پاراچنار تظاهرات کردند.

وزیر امور خارجه پاکستان روز شنبه با تاکید بر تعامل سازنده میان دهلی نو و اسلام آباد گفت که کشورش از انجام گفتگو با هندی ها مایوس نشده است.

کد مطلب 1046859

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