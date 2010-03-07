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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۳۴

حضور تیم کونگ فو مردان خراسان رضوی برای نخستین بار در لیگ برتر

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کونگ فو خراسان رضوی برای نخستین بار تیم کونگ فو مردان خراسان رضوی در مسابقات قهرمانی لیگ کشور حضور می یابند.

مرتضی مدرس نیا در گفتگو با خبرنگار مهردر مشهد افزود: برای نخستین بار با حمایت های اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوی تیم مردان کونگ فو استان در سال آینده به عنوان نماینده این استان در مسابقات لیگ شرکت می کند.

رئیس هیئت کونگ فو خراسان رضوی گفت: کونگ فو استان همیشه در بخش آقایان به صورت انفرادی درخشش داشته است ولی سال آینده با حضور در لیگ می خواهیم زمینه درخشش جوانان استان را فراهم کنیم.

وی گفت: در سال های گذشته تنها در قسمت بانوان با یک تیم قدرتمند در مسابقات لیگ شرکت می کردیم و در طی این چند سال بانوان استان همیشه یکی از سکوهای قهرمانی را به خود اختصاص داده اند و در مسابقات لیگ امسال هم بر سکوی سوم ایستادند.

رئیس هیئت کونگ فو در خصوص خانه کونگ فو نیز گفت: با حمایت های مدیر کل تربیت بدنی استان مقرر شده در سال آینده کار ساخت خانه کونگ فو شروع شود.

وی اظهار داشت: در سال آینده با برگزاری منظم مسابقات در رده های سنی استعدادهای استان را شناسایی و برای ارتقا سطح کیفی آن اردوهای منظمی را برگزار خواهیم کرد.

کد مطلب 1046860

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