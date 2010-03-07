افزایش 9/72 درصدی اعتبارت بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین میزان اعتبارت تملک دارایی سرمایه ای وزارت جهاد کشاورززی درلایحه بودجه سال آینده نسبت به سال گذشته معادل 9/72 درصد افزایش یافته، ضمن اینکه میزان اعتبارات ملی استانی شده معادل 150میلیارد ریال است.

وضعیت اعتبارت وزارت جهاد کشاورزی درلایحه بودجه سال 89

مهمترین اقدامات وزارت جهاد کشاورزی درفصل منابع کشاورزی و منابع طبیعی درسال آینده اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک، آبخیزداری، صیانت از جنگل، باغبانی و زراعت، شیلات، تحقیقات است ودر فصل منابع آب احداث شبکه های آبیاری و زهکشی، درفصل بازرگانی و تعاون احداث کشتارگاه، سیلوها و کمک به احداث انبارهای ذخیره محصولات کشاورزی در دستورکارقرار دارد.

همچنین در فصل صنعت و معدن کمکهای فنی و اعتباری برای ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، در فصل حمل و نقل احداث، بهسازی و تجهیز بنادرصیادی و درفصل مسکن و عمران شهری اسکان عشایرو مطالعات جامع توسعه اقتصادی روستاها از جمله اقدامات مهم وزارت جهاد کشاورزی است.

براساس این گزارش میزان بودجه تملک دارایی های سرمایه ای دستگاههای تابعه وزارت جهاد کشاورزی درلایحه بودجه سال 89 نسبت به لایحه بودجه سالجاری معادل 56/84 درصد رشد داشته، به نحویکه میزان اعتبارات در بودجه سالجاری بالغ بر6 هزار و 967 میلیارد و 603 میلیون ریال بوده که این رقم درلایحه بودجه سال آتی به 12 هزار و 859 میلیارد و 427 میلیون ریال افزایش یافته است.

درلایحه بودجه سال آینده به منظوراجرای برنامه های راهبردی و پژوهشی فصل کشاورزی و منابع طبیعی بالغ بر73 میلیارد و 863 میلیون ریال اختصاص یافته که رقم مصوب در بودجه سالجاری معادل 48 میلیارد و 402 میلیون ریال بوده است.

طرحهای جدید کشاورزی در لایحه بودجه سال 89

درلایحه بودجه سال 89 معادل 5 طرح جدید به مجموعه طرحهای ذیل فصل کشاورزی و منابع طبیعی افزوده شده که ازاین میان 4 طرح ناشی از منفک شدن پروژه ها یا عملیات موجود در طرحهای مندرج در قوانین بودجه سالهای قبل و ادامه آن به صورت طرحی مستقل بوده که در ذیل به این طرحها اشاره شده است.

درسال آینده درفصل کشاورزی و منابع طبیعی برنامه راهبردی آبخیزداری و حفاظت خاک در قالب عنوان آبخیزداری در حوزه حاشیه کویر مرکزی و آبخیزداری درحوزه آبخیز دریاچه ارومیه اجرا می شود، ضمن اینکه در فصل کشاورزی و منابع طبیعی برنامه راهبردی ساماندهی اراضی کشاورزی در قالب طرح اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی درحوزه موند همچنین انتقال آب و اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی حوزه هیرمند و برنامه راهبردی مقابله با بیابانزایی و تثبیت شنهای روان با عنوان بیابانزدایی و مقابله با فرسایش بادی دشت سیستان اجرا می شود.

اعتبار ردیف های متفرقه وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه سال 89

درلایحه بودجه سال آینده میزان اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ردیف های متفرقه وزارت جهاد کشاورزی معادل 120 میلیارد ریال پیش بینی شده است.

تغییر عناوین در بودجه سال 89

درلایحه بودجه سال آینده عنوان کمک های فنی و اعتباری برای توسعه باغها به کمک های فنی و اعتباری برای توسعه باغ ها و اصلاح و احیای چایکاری تغییر و اصلاح شده، ضمن اینکه تثبیت مالکیت دولت درعرصه های منابع طبیعی ارتفاعات شمال تهران و شمیرانات به حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی درشمال تهران تغییریافته همچنین کمکهای فنی و اعتباری احداث تاسیسات نگهداری کوتاه مدت گندم به کمکهای فنی و اعتباری احداث تاسیسات نگهداری کوتاه مدت محصولات کشاورزی تغییر واصلاح شده است.

جهت گیریهای بخش کشاورزی و منابع طبیعی درلایحه بودجه سال 89

توجه ویژه به احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و افزایش اعتبارازهزار و 976 میلیارد ریال در سالجاری به 4 هزار و 294 میلیارد ریال درلایحه بودجه سال آینده، افزایش اعتبارات مربوط به ایفای نقش و وظایف حاکمیتی دولت درزمینه حفاظت و احیای جنگلها و مراتع کشور معادل 85 درصد، حفاظت خاک و آبخیزداری معادل 100 درصد و حفاظت و بازسازی ذخایر آبزیان شیلات معادل 108 درصد رشد داشته است.

توجه به امور زیربنایی آب و خاک به منظورارتقای بهره وری از آب دراراضی کشاورزی، تجهیز و نوسازی، زهکشی اراضی به نحویکه اعتبارات برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی در لایحه بودجه سال آینده به دو برابر افزایش یافته است.

توجه به به امر اسکان عشایرازدیگر برنامه های بخش کشاورزی و منابع طبیعی است که در لایحه بودجه سال آینده اعتبار سازمان امورعشایری با بیش از150درصد رشد از65 میلیارد ریال سالجاری به 163میلیارد ریال افزایش یافته است.

از دیگر جهت گیریهای وزارت جهاد کشاورزی درلایحه بودجه سال آینده افزایش اعتبارات تامین تسهیلات و تامین زیرساختهای توسعه باغات و تولید آبزیان پرورشی، توجه به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در زمینه حذف و یا کاهش سرمایه گذاری دولت درشرکتهای دولتی مشمول اجرای این قانون، همچنین توجه به ایفای تعهدات دستگاه اجرایی در زمینه مصوبات و پیگیری مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت است.