20 انتصاب جدید در وزارت خارجه / سفیران ایران عازم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، به پیشنهاد منوچهر متکی وزیر امور خارجه و تایید محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ، قربان صیفی به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان منصوب شد.

صیفی نفر دوم سفارت ایران در مسکو و رئیس نمایندگی وزارت خارجه در شمال و شمال شرق کشور بوده است.

همچنین اکبر قاسمی مشاور وزیر و معاون اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه نیز به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در اوکراین راهی کی یف می شود.

قاسمی پیشتر رئیس اداره رسانه های گروهی وزارت خارجه، رئیس دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر و رئیس اداره خاورمیانه عربی و شمال افریقای وزارت خارجه بوده است.

براساس این خبر عبدالله نکونام سرکنسول پیشین ایران در هنگ کنگ به عنوان معاون اداره کل اطلاعات ومطبوعات منصوب شد.

به گزارش مهر از محمدی وابسته مطبوعاتی ایران در نیویورک به عنوان رئیس اداره رسانه های اداره کل اطلاعات و مطبوعات نام برده شده است.

علاوه بر این علی اصغر ناصری سرپرست سفارت ایران در لیبی نیز سفیر جدید ایران عازم طرابلس شده است.

بنی هاشمی و محمد موسی هاشمی گلپایگانی نیز به ترتیب به عنوان سفیران ایران در مجارستان و ترکمنستان عازم محل ماموریت خود شدند.

همچنین سید رضا نوبختی نیز به عنوان سفیر جدید ایران در ساحل عاج منصوب شد.

وی پیش از این نفر دوم سفارت ایران در لهستان بوده است.

مصطفی مصلح زاده دستیار ویژه وزیر خارجه در برنامه ریزی راهبردی نیز سفیر جدید ایران در امان پایتخت اردن خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صمد زاده صابر نیز به عنوان سفیر ایران در گرجستان معرفی و منصوب شده است.

وی هم اکنون رئیس دبیر خانه خزر است و پیشتر نفر دوم سفارت ایران در اوکراین بوده است.

همچنین علی لکی زاده و یوسفی به عنوان سفیران جدید ایران در لهستان و بوسنی منصوب شده اند. یوسفی سفیر پیشین ایران در فیلیپین، تایلند و بنگلادش بوده است.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد ، محمود حیدری به عنوان سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در استانبول آغاز به کار کرده است .

وی پیش از این معاون مدیرکل امور مجلس وزارت خارجه بوده است.

ابوالقاسم دلفی سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در بلژیک و مقر اتحادیه اروپا نیز از سوی منوچهر متکی به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در صربستان معرفی و منصوب شد.

محمود فرازنده مدیر کل سابق اموال، ساختمان و پشتیبانی وزارت خارجه و سفیر اسبق ایران در اوگاندا نیز به پیشنهاد وزیر خارجه و تایید احمدی نژاد به عنوان سفیر جدید کشورمان در اندونزی منصوب شده است.

همچنین محمد جواد کولیوند نیز به عنوان مدیرکل جدید اموال، ساختمان ها و پشتیبانی وزارت امور خارجه منصوب شد.

با پایان کار حسن کاظمی قمی سفیر موفق جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق، اوایل سال آینده حسن دانایی فر به عنوان سفیر جدید ایران در این کشور به انجام وظیفه خواهد پرداخت.

علاوه بر این با خاتمه یافتن ماموریت ماشاءالله شاکری سفیر فعلی جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد، قرار است احمد سبحانی مدیر کل آمریکای لاتین و سرپرست معاونت آمریکای وزارت امور خارجه به عنوان سفیر جدید ایران در پاکستان مشغول به فعالیت شود.

همچنین سفیران جمهوری اسلامی ایران در امارات و چین نیز تا هفته آینده معرفی خواهند شد اما بر اساس اخبار دریافتی تفاهمات لازم در زمینه انتصاب سفیران ایران با امارات و چین نهایی شده است.