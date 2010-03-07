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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۳۴

طی 11 ماهه سال جاری؛

15 هزار تن کالا بصورت تجارت چمدانی از گمرک آستارا صادر شد

15 هزار تن کالا بصورت تجارت چمدانی از گمرک آستارا صادر شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر کل گمرک آستارا گفت: در 11 ماهه گذشته سالجاری، 15 هزار و 670 تن کالا بصورت تجارت چمدانی از گمرک آستارا صادر شد که این رقم 53 درصد از کل صادرات چمدانی در کشور را شامل می شود.

سعید حاج فیروزآبادی با اشاره به افزایش 13 درصدی ارزش صادرات چمدانی درگمرک آستارا افزود: در این مدت 25 میلیون و 384 هزار و 277 میلیون دلار کالا شامل مواد غذایی، شویندهها، لباس، کنسرو، محصولات پلاستیکی، میوه و تره بار، انواع نوشابه و گل و گیاه به صورت چمدانی از مرز زمینی آستارا به کشورهای آسیای میانه (روسیه، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان، ارمنستان) صادر شده است.

وی اظهار داشت: این کالاها بیشتر توسط مرزنشینان مناطق آستارا و لنکران جمهوری آذربایجان که بدون دریافت روادید و با استفاده از دفترچه های گذر مرزنشینی به ایران می آیند، به این کشور همسایه حمل می شود.

مدیرکل گمرک آستارا ادامه داد: برای تجارت چمدانی به اتباع کشورهای خارجی اجازه داده می‌ شود تا به طور آزاد کالاهای ساخت ایران را به صورت مسافری به خارج از کشور حمل کنند.

وی مرز این شهرستان در شمال گیلان را پر ترددترین مرز زمینی خواند و افزود: مرز آستارا به دلیل مجاورت با حوزه پر جمعیت جمهوری آذربایجان از موقعیت منحصر به فردی برای توسعه تجارت چمدانی برخوردار است.

حاج فیروزآبادی، دلیل رونق صادرات چمدانی در گمرک آستارا ارزان بودن کالاهای ایرانی در مقایسه با کالاهای خارجی عنوان کرد.

درحال حاضر اداره کل گمرک آستارا به عنوان بزرگترین گمرک زمینی شمال کشور علاوه بر ارائه خدمات مختلف گمرکی، در زمینه صادرات چمدانی نیز فعالیت می کند و درتمام یک دهه گذشته مرز آستارا بیشترین عملکرد را از نظر تجارت چمدانی در میان دیگر مرزهای کشور داشته است.
کد مطلب 1046865

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