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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۳

وزیر خارجه بحرین:

منامه در پی گسترش روابط با ناتو است

منامه در پی گسترش روابط با ناتو است

وزیر خارجه بحرین بر گسترش روابط کشور با ناتو به ویژه مسائل فنی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، "شیخ خالد بن احمد آل خلیفه" روز شنبه از بهبود روابط بحرین با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در تمام زمینه ها خبر داد.

شیخ خالد بن احمد آل خلیفه ضمن تاکید بر گسترش روابط بحرین با ناتو به ویژه در مسائل فنی گفت که کشورش از تجارب سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در آموزش و تبادل اطلاعات در زمینه امنیتی استفاده خواهد کرد.

وی افزود که سطح همکاری میان بحرین و ناتو نه تنها در زمینه امنیت و مسائل نظامی است بلکه شامل افزایش همکاریها در زمینه انرژی، غذا، تغییرات آب و هوایی و بلایای طبیعی می شود.

کد مطلب 1046866

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