جمهوریخواهان آمریکا از محافظه کاران انگلیسی حمایت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، در همین رابطه حزب جمهوریخواه آمریکا در نظر دارد با جمع آوری 80 هزار پوند از طریق هواداران خود به آنها شانس ملاقات با "دیوید کمرون"رهبر حزب محافظه کار را بدهد.

حزب جمهوریخواه آمریکا امیدوار است که بتواند بخش اعظم این پول را از یکی ار تشکل های خود به نام "عقاب های جوان" جمع آوری کند. عقاب های جوان یکی از تشکل های حزب جمهوریخواه آمریکاست که اعضای آن کمتر از 40 سال سن دارند.

بر اساس این گزارش، این گروه از جمهوریخواهان آمریکا قرار است در تاریخ 17 سپتامبر سال جاری به لندن سفر کرده و با دیوید کمرون دیدار کنند.

به نوشته دیلی تلگراف، در نشست رهبران مالی کمیته ملی جمهوریخواهان که ماه گذشته در فلوریدا برگزار شد، حاضرین با جمع کمک مالی برای حزب محافظه کار انگلیس موافقت کردند.

علاوه بر آن، کمیته های انتخاباتی نیز در لاس و گاس آمریکا تشکیل شده که قرار است 60 هزار دلار به حزب محافظه کار انگلیس برای پیروزی در انتخابات پارلمانی کمک کند.

دیلی تلگراف می نویسد : استراتژیست های حزب جمهوریخواه آمریکا معتقدند که کمرون با توجه به سوابق خود و با در نظر گرفتن چالش های پیش روی حزب کارگر انگلیس، می تواند در انتخابات بر گوردون براون پیروز شود.

انتخابات عمومی ( پارلمانی ) انگلیس قرار است پیش از تاریخ 3 ژوئن ( 13 خرداد 1389 ) برگزار شود.