"سفر عسرت" آفتاب زمستان فروش آثار صوتی

ناشر آلبوم سفر عسرت با اعلام این خبردر گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در بی رمق ترین زمستان نشر، آلبوم "سفر عسرت" با استقبال گرم مخاطبان مواجه شد و آمار فروش محصولات شنیداری را شکست و می توان این آلبوم را به عنوان پر فروش ترین آلبوم فصل پایانی سال88 به شمار آورد.

محمدعلی چاوشی در ادامه به دلایل شکست رکورد فروش این آلبوم اشاره کرد و گفت : علت اول این رکورد آواز و محبوبیت شهرام ناظری است و نکته بعد رویکردی است که به موسیقی سنتی با نگاه تازه شده است؛ اتفاقی که در دهه 40 در ادبیات فارسی افتاد وعنوان شعر حجم را به خود گرفت که احمدرضا احمدی، یدالله رویایی و محمدعلی سپانلو از شاعران این نسل هستند و حالا همین رویکرد با تاخیر فراوان امروز در موسیقی ایران اتفاق افتاده است .

مدیراستودیو بل در پایان در توضیح این مطلب گفت : استفاده افکتیو و فیگوراتیو از ظرفیت و دامنه صوتی سازهای ایرانی با آواز حماسی که خاص شهرام ناظری است اثری ریشه دار را به وجود آورده است؛ آلبوم "سفر عسرت" گزیده ای از سروده های اخوان ثالث،شفیعی کدکنی، احمد شاملو و هوشنگ ابتهاج است که مروری نوستالژیک بر دهه های گذشته دارد.

