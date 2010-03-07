موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاح شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان با اصلاح مواد 4، 21، 36، 37، 38، 44، 58، 81، 84 و 51 برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز با اعلام نظر دولت مبنی بر تامین بار مالی مواد مربوط به اصل 75 در جهت تسهیل امور جوانان پیشنهادات حذف برخی از مواد این طرح که از نظر شورای نگهبان دارای بار مالی است را پس گرفت.