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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۱۰

در مجلس صورت گرفت؛

موافقت نمایندگان با اصلاح طرح یک فوریتی مجازات استفاده ازعناوین غیرمجاز علمی

موافقت نمایندگان با اصلاح طرح یک فوریتی مجازات استفاده ازعناوین غیرمجاز علمی

نمایندگان با اصلاحات طرح یک فوریتی مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی طرح ممنوعیت استفاده غیرمجاز از عناوین علمی در دستور کار قرار گرفت و  بر اساس اصلاحات انجام گرفته توسط نمایندگان، استفاده ازعناوین علمی "دکتر، مهندس و از این قبیل" مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی یا خارجی مورد تایید رسمی وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

نمایندگان در این مصوبه عبارت شورای عالی انقلاب فرهنگی را به این ماده واحده برای تامین نظر شورای نگهبان اضافه کردند.

کد مطلب 1046872

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