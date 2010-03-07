خاسب درباره اجرای نمایش "گل" به خبرنگار مهر گفت: طبق گفتگوهایی که با مدیر مجموعه تئاتر شهر داشتیم قرار شد نمایش "گل" را تیرماه سال 89 در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببریم. البته ما برای اجرا سالن بزرگتری را نیاز داشتیم که متأسفانه به دلیل بسته‌شدن جدول اجراهای سالن‌های بزرگ‌تر مجموعه تئاتر شهر این امکان میسر نشد.



وی درباره تغییرات اجرای عمومی نمایش "گل" نسبت به اجرای جشنواره افزود: به طور حتم سعی می‌کنیم در اجرای عمومی نمایش کیفیت اجرا بالاتر باشد. ما در جشنواره تمامی طراحی خود را نسبت به خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر و فضای کوچک آن انجام دادیم که حال تغییراتی را بنا به فضای کارگاه نمایش انجام می‌دهیم. ضمن اینکه می‌توانیم در کارگاه نمایش از امکانات نوری بهتری استفاده کنیم.



"گل" داستان انسانی است که تصمیم می‌گیرد چیزی خلق کند اما این خلق تازه زندگی خود او را تغییر می‌دهد. خاسب و گروهش در این اجرا همچون تجربه‌‌ قبلی خود از حرکات فیزیکال و انرژی فضا استفاده می‌کنند. در این اجرا علاوه بر خاسب علی اصغری قاجاری نیز ایفای نقش می‌کند.



نمایش "گل" در بخش میهمان بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه رفت و جایزه برگزیده مردمی جشنواره را از آن خود کرد.

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