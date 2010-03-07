اعدام محمدامین ولیان کذب است /تعیین تکلیف بسیاری ازپرونده ها تا آخرسال

به گزارش خبرنگار اجتماعی مهر، عباس جعفری دولت آبادی صبح امروز یکشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادسرای 27 ویژه قتل و سرقت تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی تهران پراکندگی پرونده های ویژه سرقت و قتل بوده است گفت: به علت نبود فضای مناسب برای دادسرای ویژه سرقت و قتل ایجاد این دادسرا با کمی تاخیر همراه بود که خوشبختانه امروز با احداث یک ساختمان جدید در میدان شمشیری تا پایان سال آینده تمام پرونده‌های قتل و سرقت تهران به این دادسرا ارجاع می‌شود.

آمار سرقت در سال جاری افزایش یافته است

وی گفت: متاسفانه هیچگونه آمار دقیقی از سرقت و قتل موجود نیست ولی بر اساس آمارهای تقریبی، آمار سرقت در سال جاری افزایش یافته است.

دادستان تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد اخبار برخی منابع خبری بیگانه مبنی بر اعدام "محمدامین ولیان" یکی از متهمان وقایع عاشورا گفت:‌ دادستانی این خبر را تکذیب می کند.

رسانه ها اخبار را تنها از مرجع دادستانی تهران اخذ کنند

دولت آبادی افزود: آقای ولیان هم همانند بسیاری از متهمان یکی از متهمان وقایع عاشورا بوده که حکمش با حضور وکیل صادر و تا 29 اسفند ماه سال جاری حق اعتراض دارد. رسانه ها هم توجه داشته باشند که اخبار مرتبط با دادستانی را تنها از مرجع دادستانی تهران اخذ کنند.

اطلاع دقیقی از وضعیت پرونده شکایت متوفیان آلودگی هوای تهران ندارم

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر در مورد رسیدگی به وضعیت پرونده شکایت متوفیان آلودگی هوای تهران گفت: متاسفانه اطلاعات دقیقی از پرونده ندارم. اگر مورد خاصی است ارجاع دهید و پاسخ بگیرید.

دادستان تهران در مورد رسیدگی به پرونده متهمان وقایع عاشورای تهران گفت:‌ تا کنون حدود 250 فقره از پرونده‌های وقایع عاشورا منجر به کیفرخواست شده و متهمانی که تحقیقات و دلایلشان برای اتهام کم بوده به تدریج آزاد می‌شوند.

تا پایان سال تکلیف بسیاری از پرونده‌ها مشخص می شود

دولت آبادی گفت:‌ بازپرسان و قضات دادسرای انقلاب شعبه اوین به صورت شبانه روز پرونده‌های موجود را بررسی می کنند تا در پایان سال تکلیف بسیاری از پرونده‌ها مشخص شود.

وی انعکاس اخبار مبنی بر دستگیری هزاران نفر در وقایع عاشورا را مبالغه دانست و افزود: شکی نیست که تعداد دستگیرشدگان نسبت به وقایع قبلی بیشتر بوده است ولی با ایجاد دادسرای ویژه اوین رسیدگی به پرونده‌ها سریعتر انجام می‌شود.