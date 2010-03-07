اخبار کوتاه ورزشی از خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سومین دوره مسابقات کونگ فو قهرمانی خراسان رضوی با شناخت تیمهای برتر در مشهد پایان یافت.

مرتضی مدرس نیا رئیس هئیت کونگ فو خراسان رضوی به خبرنگار مهر گفت: در این رقابتها 255 رزمی کار در قالب 16 تیم در دو رده جوانان و بزرگسالان و در دو بخش آزاد و نیمه آزاد با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی در ادامه افزود: در پایان این مسابقات در بخش نیمه آزاد تیم کونگ فوتوا مشهد اول شد و تیمهای کونگ فو کمبو و نیو کونگ فو مشهد رتبه های بعدی را کسب کردند.

در بخش آزاد فرکی کونگ فو مشهد، کونگ فوتوا تربت حیدریه و تیم کونگ فو توتا تیما مشهد عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

این رقابت های یکروزه در سالن ورزشی عقاب مشهد برگزار شد.

تیم ثامن الائمه ناجا قهرمان لیگ تکواندو مشهد شد

در دومین دوره مسابقات لیگ تکواندو باشگاه های مشهد تیم ثامن الائمه ناجا بر سکوی قهرمانی ایستاد.

در این رقابتها 110 تکواندو کار در قالب 10 تیم با یکدیگر به رقابت می پردازند.

در پایان این رقابتها تیم تکواندو ثامن الائمه ناجا عنوان نخستین این مسابقات را کسب کرد و تیم های تندرستی و بلانت عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

این مسابقات به مدت شش هفته و در خانه تکواندو مشهد برگزار شد.

برگزاری مسابقات دارت قهرمانی کشور در مشهد

نخستین دوره مسابقات لیگ متمرکز دارت کشور با قهرمانی تیم گیلان پایان یافت.

حسین قاسمی مسئول برگزاری این مسابقات به مهر گفت: در این رقابتها پس از تیم گیلان که بر سکوی قهرمانی ایستاد تیمهای لرستان و سمنان عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

در این رقابتها 120 ورزشکار در قالب 12 تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند.

این رقابتهای یکروزه در سالن بهشتی مشهد برگزار شد.



برگزاری مسابقات مرحله دوم و نهایی فوتسال بانوان باشگاه های زیر گروه دسته سوم کشور در مشهد

مسابقات مرحله دوم و نهایی فوتسال بانوان باشگاه های زیر گروه دسته سوم کشور با شرکت هشت تیم به مدت هفت روز در مشهد و در سال چمران برگزار می شود.

این مسابقات به میزبانی باشگاه سایپا مشهد و همکاری هیئت فوتبال استان برگزار می شود و تیمهای شرکت کننده در دو گروه چهار تیمی به صورت دوره ای با هم رقابت می کنند و از هر گروه یک تیم به مرحله نیمه نهایی صعود می کند تا با دو تیم که از گیلان به این مرحله اضافه می شوند دیدارهای نهایی را برگزار کنند و تیم های قهرمان و نائب قهرمان به مسابقات دسته دوم کشور فوتسال بانوان راه خواهند یافت.

تیمهای شرکت کننده در این مسابقات تیمهای قزوین، همدان، خراسان رضوی، مازنداران، کرمان، خوزستان، اصفهان، آذربایجان غربی هستند که از ساعت هشت صبح با 13 انجام می شود.

همچنین از هفته دهم مسابقات فوتبال امیدهای کشور در ورزشگاه تختی مشهد تیم امید ابومسلم یک بر صفر تیم فولاد خوزستان را شکست داد.

از مسابقات زیر گروه فوتبال کشور در مشهد تیم صنعت خراسان یک بر صفر صدرا زیراب مازندران را شکست داد.