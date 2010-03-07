«سومین دوسالانه گرافیک جهان اسلام» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر با مدیریت رئیس موزه فلسطین و با همکاری مؤسسه متن (تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری) وابسته به فرهنگستان هنر، چاپ و منتشر شده است.

کتاب «سومین دوسالانه گرافیک جهان اسلام» بازتابی است از آثار به نمایش در آمده در این دوسالانه که دارای رمز و رازها و زیبایی‌شناسی برگرفته از زبان، خط و دین مشترک است و تنوع دید در آن‌ها حاصل فضای زندگی، سنت‌های بومی و قومیت‌های متفاوت است.

این کتاب توسط مرکز بین‌المللی هنر جهان اسلام تهیه و آماده سازی شده و مشتمل بر چهار بخش پوستر، جلد کتاب، نشانه و بخش ویژه (پوستر با موضوع فلسطین) است. این کتاب آثاری از هنرمندان 38 کشور جهان، چون آلمان، اردن، افغانستان، کره، زیمباوه، امریکا، ایران، بوسنی و... را در بر دارد.

کتاب «سومین دوسالانه گرافیک جهان اسلام» در شمارگان 2000 نسخه منتشر شده و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه آن به فروشگاه‌های فرهنگستان هنر مراجعه کنند.



