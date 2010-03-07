لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اصلاح شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه به اصلاحات ماده یک لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست پرداختند و با 157 رای موافق برای تامین نظر شورای نگهبان به اصلاحات آن رای مثبت دادند.

بر اساس این مصوبه عبارت "با اذن مقام معظم رهبری" به ماده یک این لایحه افزوده شد و ماده یک بدین شرح به اصلاح رسید: "سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تامین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می گیرد."