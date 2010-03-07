  1. سیاست
  2. سایر
۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۱۱

با 157 رای؛

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اصلاح شد

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اصلاح شد

مجلس شورای اسلامی با اصلاحات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه به اصلاحات ماده یک لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست پرداختند و با 157 رای موافق برای تامین نظر شورای نگهبان به اصلاحات آن رای مثبت دادند.

بر اساس این مصوبه عبارت "با اذن مقام معظم رهبری" به ماده یک این لایحه افزوده شد و ماده یک بدین شرح به اصلاح رسید: "سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تامین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می گیرد."

کد مطلب 1046879

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه