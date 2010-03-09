وقتی فرهنگیان در برابر تغییرات واکسینه می شوند!

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی از ابتدای حضور خود در وزارت آموزش و پرورش دست به تغییرات بزرگ در ساختاراین وزارتخانه زده که تاکنون نیز ادامه دارد و هر روز خبر تازه ای از تغییر معاونتها یا مدیریتها در آموزش و پرورش می رسد.

وزیر آموزش و پرورش بارها در سخنرانی های متعدد خود کسانی را که وی را از تغییر ساختار پیاپی این وزارتخانه شکننده بازمی دارند، شماتت کرده و در آخرین انتقادات خود به این افراد در همایش بزرگ معاونان پرورشی استانها گفت: "برخی می گویند که تحول را از محتوا شروع کنید و به ساختار کاری نداشته باشید، اما مگر چنین چیزی ممکن است، اول باید ظرف را ساخت و بعد مظروف را در آن ریخت، ابتدا باید ساختار را درست کنیم تا فکر و اندیشه درست در آن جای گیرد."

حاجی بابایی در ادامه برای اینکه نشان دهد در تصمیم خود برای تغییر ساختار آموزش و پرورش راسخ است، افزود: " تحول ساختاری از مدرسه شروع می شود و تا دفتر وزیر هم ادامه پیدا می کند اما این بدان معنا نیست که مدیریتها تغییر کنند بلکه باید بر اساس سند تحول بنیادین جایگاههایی را تعریف کنیم تا بتوانیم اهداف را محقق سازیم."

اما تغییر ساختار موجود تنها چیزی نیست که وزیر آموزش و پرورش آن را دنبال می کند. حاجی بابایی طی سه ماه حضور خود، دو قائم مقام منصوب و چهار مرکز با چندین زیر مجموعه نیز در آموزش و پرورش ایجاد کرده است.

قائم مقام در امور تربیت بدنی و سلامت، قائم مقام در امور استانها و ایجاد مراکز نیروی انسانی، آمار و فناوری، سنجش، اطلاع رسانی و روابط عمومی، مدارس خارج از کشور و همکاریهای علمی و بین المللی از جمله جایگاه هایی هستند که طی سه ماهه گذشته حاجی بابایی آنها را برای حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش تعریف کرده است.

پس از ایجاد چنین منصب هایی در آموزش و پرورش که هر کدام دارای دفاتر و ادارات متعددی هستند، این سئوال در افکار عمومی مطرح شد که " تکلیف قانون خدمات کشوری که خواهان کوچک سازی دولت همسو با کوچک سازی وزارتخانه هاست، چه می شود؟ چطور است که یک وزیر برای اجرای صریح قانون اقدام به حذف معاونت های آموزشی و ادغام آنها در یکدیگر می کند یا بساط دفاتر و مدیریتهای موازی کاری در یک وزارتخانه را برمی چیند و نزدیک به دو سال سیاست انقباضی را در ایجاد پستها دنبال می کند و وزیری دیگر با فراغ خاطر مراکز تازه ای را ایجاد می کند و پستهای جدیدی را همچون قائم مقامی تعریف می کند و شعار سیاست باز انبساطی در ساختار را سرلوحه کار خود قرار می دهد؟"

اما وزیر آموزش و پرورش که طی این مدت نشان داده می تواند در مقام یک وزیر، نقادی یک نماینده مجلس را هم دنبال کند، برای این سئوال نیز پاسخ دارد.

وزیر آموزش و پرورش اهداف قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر کوچک سازی دولت را فراموش کرده است محمد رضا کشاورزی

حاجی بابایی در گردهمایی معاونان پرورشی به صراحت رئیس مرکز آمار و نیروی انسانی را در مقام یک معاونت ارتقا داد و در این باره گفت: " هر یک از این پستهایی که به تازگی تعریف کرده ایم، قابلیت تبدیل به معاونت را داشتند اما از آنجا که قانون خدمات کشوری ما را از ایجاد بیش از پنج معاونت منع کرده است ما هم برخورد دیگری داشتیم و این مراکز را ایجاد کردیم."

کارشناسان مسائل آموزشی معتقدند حاجی بابایی قصد دارد با اجرای این برنامه ها به اهداف و مقاصدی که بسیاری از آنها به باور آنها در وضعیت کنونی قابل تحقق نیست دست یابد بدون اینکه توجه ای به بزرگ شدن بیش از حد حوزه ستادی این وزارتخانه که مغر متفکر بدنه آن محسوب می شود، داشته باشد.

محمدرضا کشاورزی یکی از کارشناسان امور مدیریتی در این باره می گوید: " رویه ای که وزارت آموزش و پرورش طی چند ماه گذشته آن را به عنوان تغییر ساختار دنبال کرده جالب است و جالبتر اینکه معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری به عنوان متولی قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ واکنشی نسبت به این موضوع از خود نشان نمی دهد."

این کارشناس امور مدیریتی می گوید: " گویا وزیر آموزش و پرورش که خود روزی بر صندلی قانونگذاری نشسته است و فراموش کرده که هدف اساسی قانون مدیریت خدمات کشوری چیست و چرا اصلا چنین لایحه ای در دولت و مجلس نگاشته شد؟"

به گفته کشاورزی ساختار جدیدی که وزیر جدید آموزش و پرورش به صورت انفرادی تعریف کرده است و به قول وی باید تا صف این وزارتخانه یعنی مدرسه ادامه داد تبعات مالی سنگینی را طی سالهای آینده بر دوش آموزش و پرورش می گذارد که جبران آن سخت و دشوار است.

اگرچه فرهنگیان دیگر در مقابل این تغییرات پیاپی که با آمدن و رفتن هر وزیر دنبال می شود، واکسینه شده اند و با دیدن ساختار جدید هیچ واکنشی را نمی توان در بسیاری از آنها یافت اما به باورکارشناسان مسائل آموزشی، باید این تغییرات در وزارت آموزش و پرورش قانونمند شود تا اعمال سلیقه های مدیریتی به حداقل برسد.