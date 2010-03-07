جمع آوری هشت میلیارد ریال زکات در خراسان جنوبی

حبیب الله شکرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با اشاره به اینکه اجرای 70 پروژه از محل پول زکات استان امسال در حال احداث می باشد، افزود: سال گذشته نیز 76 پروژه از اعتبارات زکات در استان اجرایی شد.

وی از همکاری 200 عامل زکات با این اداره در استان خبر داد و بیان داشت: به هر میزان که زکات در روستاها جمع آوری شود به همان مقدار نیز استاندار خراسان جنوبی اعتبار اختصاص خواهد داد تا پروژه های ضروری مورد نیاز درآن روستا اجرایی شود.

وی به جمع آوری ماهیانه 92 میلیون تومان صدقه در استان اشاره کرد و ادامه داد: از ابتدای امسال 11 میلیارد ریال صدقه از70 هزار صندوق صدقات سطح استان جمع آوری شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی کل درآمدهای کمیته امداد استان را در سال جاری 35 میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: کمیته امداد استان امسال 414 میلیارد و 130 میلیون ریال برای مددجویان خود هزینه کرده است.

وی افزود: ایجاد ستاد توانمند سازی در چهار روستای محروم خراسان جنوبی ازاقدامات کمیته امداد در راستای حل مشکلات روستائیان است.

وی با اشاره به اینکه پنج هزار یتیم زیر 25 سال در این استان وجود دارد، گفت: هفت هزار و 268 حامی از سه هزار و 555 یتیم زیر 18 سال حمایت می کنند.

به گفته وی حامیان از ابتدای امسال شش میلیارد و 572 میلیون ریال به ایتام استان کمک کرده اند.

شکرابی تعداد خانوار های تحت حمایت این نهاد را نزدیک به 35 هزار و 193 خانوار اعلام کرد و افزود: این تعداد 86 هزار و 161 نفر را شامل می شود که نسبت به سال قبل حدود دو هزار نفر از آمار افراد تحت حمایت کم شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی با بیان اینکه این اداره در حال حاضر پشت نوبتی برای حمایت در استان ندارد، بیان داشت: اجرای طرح های اشتغالزایی و خود کفایی در استان باعث شده تا برخی از خانوارهای تحت حمایت این نهاد خودکفا شوند.

وی با اشاره به اینکه 19 هزار و 59 خانوار از مددجویان کمیته امداد در طرح شهید رجایی هستند، افزود: حدود40 هزار نفر از افراد تحت پوشش این طرح را سالمندان شامل می شود.

شکرابی در خصوص طرح مددجویان عادی این نهاد نیز اظهارداشت: امسال نزدیک به 16 هزار و 134 خانوار و 43 هزار و 492 نفر از این طرح بهره‌ مند شده ‌اند.