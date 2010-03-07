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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۵۷

هم‌اندیشی "نقد و تحلیل روان‌کاوانه آثار هنری" برگزار می‌شود

نخستین هم‌اندیشی «نقد روان‌کاوانه هنر»، دوشنبه 17 اسفندماه در فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روان‌کاوی هنر از جمله مباحث مهمی است که امروزه با  رویکردهای متنوع خود، بر جنبه‌های گوناگون فرهنگ و هنر جهانی، تأثیر به سزایی داشته است.

بدین منظور، گروه نقد روانکاوانه هنر فرهنگستان هنر، با هدف سازماندهی، تبیین و گسترش مطالعات نقد و تحلیل روان‌کاوانه در حوزة هنر و ادبیات ایران تشکیل شد. این گروه نخستین هم اندیشی خود را به نقد و بررسی آثار هنری و ادبی اختصاص داده است .

دبیر این هم اندیشی محمد صنعتی است. این هم‌ اندیشی دوشنبه 17 اسفند، از ساعت 10 تا 16 در ساختمان مرکزی فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد.
 

کد مطلب 1046882

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