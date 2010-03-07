به گزارش خبرگزاری مهر، روان‌کاوی هنر از جمله مباحث مهمی است که امروزه با رویکردهای متنوع خود، بر جنبه‌های گوناگون فرهنگ و هنر جهانی، تأثیر به سزایی داشته است.

بدین منظور، گروه نقد روانکاوانه هنر فرهنگستان هنر، با هدف سازماندهی، تبیین و گسترش مطالعات نقد و تحلیل روان‌کاوانه در حوزة هنر و ادبیات ایران تشکیل شد. این گروه نخستین هم اندیشی خود را به نقد و بررسی آثار هنری و ادبی اختصاص داده است .

دبیر این هم اندیشی محمد صنعتی است. این هم‌ اندیشی دوشنبه 17 اسفند، از ساعت 10 تا 16 در ساختمان مرکزی فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد.



