نوروز فرصتی استثنایی برای ارتباط با طبیعت است

دکتر اسماعیل کهرم در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جایگاه نوروز در فرهنگ ایرانی گفت: در فرهنگ ایران آنطور که مطالعه شده مردم نوروز را به عنوان جشن بهار و جشن طبیعت برگزار میکردند. تصور کنید یک خانوادهای که دهقان، کشاورز، یا دامدار است، اینها در تمام مدت زمستان در داخل چهاردیواری بودند و با تغییر فصل با شکوفا شدن درختان با بالا رفتن درجه حرارت، ازدیاد طول روز یک مرتبه تمام طبیعت به زندگی بازمیگشت.
وی افزود: یک مرتبه تحول ایجاد میشود و طبیعت زنده میشود. حتی در سطح بدن ما رشد موها ناخن ها و طراوت پوست احساس میشود. بنابراین، این طبیعت بوده که وقت نوروز را تعیین کرده منتها ایرانیان باهوش بودند و این را دریافتند در حالیکه کشورهای دیگرازکنارش گذشتند یعنی متوجه انقلاب در طبیعت نشدند. بنابراین در طول نوروز ما زنده شدن طبیعت را جشن میگیریم. این موضوع ما را متوجه حفظ محیط زیست میکند و متوجه لزوم پرداختن به طبیعت میکند و احترام به این مادر، آن چیزی که اکنون فراموش شده است.
این استاد دانشگاه تهران در ادامه تصریح کرد: ما نوروز را جشن میگیریم منتها به عوامل تشکیل دهنده طبیعت احترام نمیگذاریم به آب و خاک احترام نمیگذاریم و هوا را آلوده میکنیم. شما حساب کنید که بر سر سفره هفت سین غیراز سکه که اخیراً باب شده همهشان زندهاند بهخصوص ماهی آن. ما حیات و زندگی را جشن میگیریم. انشاءالله ما همینطور که ظواهرش را به صورت نمادین و سمبلیک جشن میگیریم به خود این طبیعت و این مادر احترام بگذاریم. این یک هشداری برای گرامی داشتن طبیعت است.
کهرم دلیل ماندگاری نوروز در فرهنگ ایرانی را چنین توصیف کرد: چیزهایی ماندگار میمانند که تأثیر گذار باشند و مردم بخواهند. خیلی از کشورها و حکومت ها سعی کردند بعضی چیزها را به مردمشان تحمیل کنند اما چون مردم نپذیرفتند اینها بهزودی به تاریخ پیوست و فراموش شد. چون مردم ما در نهادشان عشق به طبیعت وجود دارد و چون قلب و سیستم ما یک عنصر طبیعی است و وابسته به طبیعت است، با دیدن سبزه، شکوفه و ماهی ما لذت میبریم. با مراسم دید و بازدید ما جوان و تازه می شویم . بنابراین نوروز جمیع جهات آن چیزهایی را دارد که به قلب و دل ما مربوط است و به همین جهت پایدار مانده و میماند.
این کارشناس مسائل محیط زیست درباره اینکه نوروز تا چه اندازه میتواند نماد روح و روحیه ایرانی باشد اظهار داشت: بسیار، بسیار! نوروز یک رژیم روانپزشکی است و ما را به خودمان میآورد ما را به طبیعت وا میدارد. ما مرگ درختان را با خشک شدنشان دیده بودیم الان زندگی را میبینیم . این سرشار از خوشبینی است و دید مثبت به آینده دارد . بنابراین کسانی که جشن و مراسم نوروز را کامل میگیرند بهخصوص خانوادههایی که بچه دارند عملاً به اینها نشان میدهند که نوروز چقدر گرامی است و راز ماندگاریش را به فرزندانشان، نشان میدهند و این یک فرصت بسیار بسیار استثنایی برای ایجاد ارتباط با طبیعت و با خود طینت انسانهاست.
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