جاذبه ها گردشگری گیلان ناشناخته مانده است

یوسف قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم ضرورت سرمایه گذاری بخش خصوصی در تحقق توسعه گردشگری استان گیلان تاکید کرد و افزود: با توجه به ظرفیتها و توانمندیهای موجود باید توسعه گردشگری از اولویتهای اصلی توسعه در این استان باشد.

وی با اعلام اینکه گیلان، استانی زیبا و گردشگرپذیر نیاز به معرفی بیشتر دارد، اظهار داشت: استان گیلان به دلیل داشتن کوه، دریا، جنگل، مزارع سرسبز، مناطق حفاظت شده و پارکهای جنگلی، جاذبه های بسیار تاریخی و طبیعی، روستاهای تاریخی و حضور مردمانی خونگرم و مهمان نواز از اقوام مختلف بستر مناسبی برای توسعه گردشگری است.

نماینده سیاهکل و لاهیجان افزود: استان با توجه به تمامی جاذبه ها که در هرجای آن قدم بگذاری نمود دارد، نیازمند جذب گردشگران بیشتر، فراهم کردن امکانات برای طولانی تر کردن مدت اقامت آنان در استان و سرمایه گذاری و برنامه ریزی اصولی و جامع است.

وی تصریح کرد: درآمد بسیاری از کشورها از گردشگری است به گونه ای که درآمد این کشورها از محل گردشگری حتی از درآمد های نفتی ایران بیشتر است.

قاسمی بیان داشت: موقعیت بکر، جنگلهای خزری، سواحل زیبا، آثار تاریخی، تنوع قومی و فرهنگی و وجود مردمانی از اقوام گوناگون، با فرهنگ و با ذوق موجب شده گیلان به استانی شگفت انگیز و پرجاذبه مبدل شود.

نائب رئیس فراکسیون گردشگری مجلس یاد آورشد: پتانسیلهای لازم برای توسعه سرمایه گذاری و گردشگری در استان گیلان وجود دارد ولی بهره برداری مناسب از آن صورت نگرفته است.