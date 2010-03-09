اردبیل پیست و امکانات دوومیدانی ندارد/ بدون مربی به مدال برنز آسیا رسیدم

مینا پورسیفی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: رقابت‌های دوومیدانی داخل سالن آسیا به دلیل برگزاری در تهران موقعیت خوبی بود تا در میان قهرمانان آسیا حاضر شوم. رقیبانم همگی از قهرمانان آسیا بوده و دو دونده ویتنامی و قزاقستانی که مدال طلا و نقره این رقابت‌ها را بدست آوردند، هر دو دارنده عناوین جهانی هستند.

وی با بیان اینکه طی یکسال گذشته بدون مربی تمرین کرده و موفق به کسب مدال آسیایی شده است، افزود: ما در شهر اردبیل پیست و امکانات خوبی برای دوومیدانی نداریم و تنها مدیر تربیت بدنی استان از دوومیدانی کاران حمایت می‌کند.

پورسیفی به تمرینات خوب و منظمی که طی دو هفته منتهی به مسابقات آسیایی در سالن آفتاب انقلاب داشته اشاره کرد و گفت: یک ماه است برنامه تمرینم را از سجاد مرادی قهرمان آسیا می گیرم و از این برنامه رضایت دارم. این برنامه برای من خوب بود زیرا با ادامه تمریناتم با این شیوه توانستم مدال برنز آسیا را از آن خود کنم.

وی با اشاره به اینکه این احتمال وجود دارد که رشته‌ام را به دوی 400 متر تغییر دهم، گفت: این ایده مربی و به نوعی برنامه‌ریز تمریناتم بوده است و مطمئنم با ادامه تمرین با این شیوه می‌توانم به نتایج بهتری دست یابم.

دارنده مدال برنز مسابقات دوومیدانی تهران، تصریح کرد: امسال رکوردهای خوبی نداشتم اما امیدوارم با کسب مدال آسیایی مسابقات تهران توجه مسئولان به من بیشتر شده و مورد حمایت قرار گیرم. من نیز تلاش می‌کنم تا بتوانم در سال آینده که منتهی به رقابت‌های گوانگژو است نتایج بهتری کسب کنم.