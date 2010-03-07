نامزد جایزه اسکار دو تمشک طلایی را به خانه برد

به گزارش خبرنگار مهر ساندرا بولاک که برای دو فیلم نامزد جایزه اسکار بازیگری شده ، دو جایزه تمشک طلایی را به خانه برد.بولاک برای فیلم " همه چیز درباره استیو"به عنوان بدترین بازیگر نقش اول زن شناخته شد.ضمن آنکه عنوان بدترین زوج سینمایی برای همین فیلم به بولاک و بردلی کوپر تعلق گرفت.



مایکل بی که در سال های گذشته برای کارگردانی فیلم های "آرماگدون" و"پرل هاربر" دوبار نامزد عنوان بدترین کارگردان شده بود، امسال با کارگردانی فیلم " ترنسفورمرز:انتقام شکست خوردگان" به این عنوان دست یافت."ترنسفورمرز..."همچنین به عنوان بدترین فیلم و بدترین فیلمنامه نیز رسید.



برگزار کنندگان جوایز تمشک طلایی به مناسبت سی امین سال اهدای این جوایز بدترین های دهه اخیر را نیز انتخاب کردند که در میان آنها نام فیلم "زمین میدان نبرد" بدترین فیلم ، ادی مورفی بدترین بازیگرمرد و پاریس هیلتن بدترین بازیگر زن دهه نخست قرن بیست و یکم شناخته شدند.



دیگر برندگان جایزه تمشک طلایی 2009 عبارتند از :



بدترین بازیگران مرد : هر سه برادر عضو گروه یوناس برادرز در فیلم " کنسرت سه بعدی یوناس برادرز"



بدترین بازیگر مرد نقش مکمل : بیلی ری سایرس "هانا مونتانا"



بدترین بازیگر زن نقش مکمل : سی ینا میلر " جی آی جو"



بدترین مقدمه ،دنباله یا بازسازی یک فیلم : "سرزمین گمشدگان"



کد مطلب 1046887