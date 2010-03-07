به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره سینمای جوان «آلامتو» که به همت انجمن سینمای جوانان ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام به اجرا در می آید .

نگاه به پرورش هنرمندانی متعهد و خلاق و توانمند، دستیابی به آثار فاخر فیلم کوتاه و معرفی و ارزیابی بهترین تولیدات یکساله سینمای کوتاه در استانهای ده گانه شرکت کننده در منطقه مورد نظر از اهداف این رویداد سینمایی منطقه ای عنوان شده است.

جشنواره آلامتو در چهار بخش فیلم، فیلمنامه، عکس و پوستر فیلم طراحی شده است و هنرمندان ده استان کشور شامل استانها اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، گلستان، مرکزی، کردستان، زنجان، مازندران و ایلام در آن شرکت خواهند داشت.

جشنواره سینمای جوان آلامتو اولین جشنواره منطقه ای سینمای جوان در سال آینده است.