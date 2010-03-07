رسیدگی به 200 پرونده قتل در دادسرای جنایی / افزایش آمار قتل در تهران

به گزارش خبرنگار اجتماعی مهر، فخرالدین جعفرزاده صبح امروز یکشنبه در مراسم تودیع خود با بیان اینکه تاکنون دادسرای جنایی متکی به آمار و ارقام نبوده، اظهار داشت: دادسراهای جنایی کشور هیچگونه آمار و ارقام مشخص و دقیقی از جرم و جنایت و سرقت ندارند.

وی در ادامه از افزایش آمار قتل و جنایت در تهران خبر داد و افزود: در سال جاری بیش از 200 پرونده در دادسرای ویژه جنایی تهران بررسی شده که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

جعفرزاده عوامل فرهنگی، اجتماعی و معضلات شهری را از جمله دلایل وقوع جرم و جنایت در تهران عنوان کرد و افزود: بی توجهی به بهداشت روانی در جامعه، ترافیک، گرما و آلودگی هوا که موجب عصبانیت زود هنگام می‌شود، همراه با عواملی اعم از اعتیاد، طلاق، فرزندان طلاق و خانواده‌های نابسامان موجب افزایش آمار جرم و جنایت در تهران شده است.

وی افزود: در مدت 6 سال سرپرستی دادسرای ویژه قتل، هیچگاه تلفن همراهم خاموش نبوده و در تمامی صحنه‌های جرم در کنار نیروهای انتظامی و آگاهی حاضر بوده‌ام و این نشان از اهمیت و حساسیت این دادسرا است.

جعفرزاده با بیان اینکه ریاست پشت میز نشینی نیست، افزود: تمام قضات و نیروهای انتظامی منطقه اطلاع دارند که در این مدت چه فشارهای روحی و روانی را تحمل کرده‌ام که در دو مورد منجر به اعزام بنده به بیمارستان شده است.

وی گفت: به عنوان مثال در سانحه سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری در قزوین که منجر به کشته شدن 168 نفر از هموطنانمان شد، امدادگران هلال احمر و مسئولان امر تمام اجساد را در دو گونی به پزشکی قانونی تحویل دادند و دادسرا شاهد حضور بیش از دو هزار نفر از خانواده‌های قربانیان در راهروهای دادسرا بود در حالی که با همکاری بازپرس پرونده و پزشکی قانونی 168 جسد تحویل خانواده‌ها شد.

جعفرزاده گفت: به علت تمامی فشارهای کاری موجود در دادسرا دو بار به صورت کتبی و چندین بار شفاهی از دادستان تهران درخواست انتقال و یا تغییر در پست محوله را داشتم که خوشبختانه امروز با آن موافقت شد.

