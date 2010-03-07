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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۳

جعفرزاده خبر داد:

رسیدگی به 200 پرونده قتل در دادسرای جنایی / افزایش آمار قتل در تهران

رسیدگی به 200 پرونده قتل در دادسرای جنایی / افزایش آمار قتل در تهران

سرپرست سابق دادسرای 27 جنایی تهران گفت: نتایج بررسی 200 پرونده قتل در سال جاری نشان می دهد آمار قتل در تهران نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی مهر، فخرالدین جعفرزاده صبح امروز یکشنبه در مراسم تودیع خود با بیان اینکه تاکنون دادسرای جنایی متکی به آمار و ارقام نبوده، اظهار داشت: دادسراهای جنایی کشور هیچگونه آمار و ارقام مشخص و دقیقی از جرم و جنایت و سرقت ندارند.

وی در ادامه از افزایش آمار قتل و جنایت در تهران خبر داد و افزود: در سال جاری بیش از 200 پرونده در دادسرای ویژه جنایی تهران بررسی شده که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

جعفرزاده عوامل فرهنگی، اجتماعی و معضلات شهری را از جمله دلایل وقوع جرم و جنایت در تهران عنوان کرد و افزود: بی توجهی به بهداشت روانی در جامعه، ترافیک، گرما و آلودگی هوا که موجب عصبانیت زود هنگام می‌شود، همراه با عواملی اعم از اعتیاد، طلاق، فرزندان طلاق و خانواده‌های نابسامان موجب افزایش آمار جرم و جنایت در تهران شده است.

وی افزود: در مدت 6 سال سرپرستی دادسرای ویژه قتل، هیچگاه تلفن همراهم خاموش نبوده و در تمامی صحنه‌های جرم در کنار نیروهای انتظامی و آگاهی حاضر بوده‌ام و این نشان از اهمیت و حساسیت این دادسرا است.

جعفرزاده با بیان اینکه ریاست پشت میز نشینی نیست، افزود: تمام قضات و نیروهای انتظامی منطقه اطلاع دارند که در این مدت چه فشارهای روحی و روانی را تحمل کرده‌ام که در دو مورد منجر به اعزام بنده به بیمارستان شده است.

وی گفت: به عنوان مثال در سانحه سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری در قزوین که منجر به کشته شدن 168 نفر از هموطنانمان شد، امدادگران هلال احمر و مسئولان امر تمام اجساد را در دو گونی به پزشکی قانونی تحویل دادند و دادسرا شاهد حضور بیش از دو هزار نفر از خانواده‌های قربانیان در راهروهای دادسرا بود در حالی که با همکاری بازپرس پرونده و پزشکی قانونی 168 جسد تحویل خانواده‌ها شد.

جعفرزاده گفت: به علت تمامی فشارهای کاری موجود در دادسرا دو بار به صورت کتبی و چندین بار شفاهی از دادستان تهران درخواست انتقال و یا تغییر در پست محوله را داشتم که خوشبختانه امروز با آن موافقت شد.

کد مطلب 1046892

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