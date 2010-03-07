  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۳۲

خراسان رضوی به مقام اول المپیاد فرش دستباف کشور دست یافت

خراسان رضوی به مقام اول المپیاد فرش دستباف کشور دست یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: با برگزاری مرحله نهایی چهارمین دوره المپیاد فرش دستباف کشور، خراسان رضوی در بخش دانش آموزی برای چهارمین سال به مقام اول دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده ظهر یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: مرحله نهایی چهارمین دوره المپیاد کشوری فرش دستباف در دو بخش دانشجویی و دانش آموزی در روزهای 8 و 9 اسفند در تهران برگزار شد که طی آن دانش آموزان شرکت کننده از استان به کسب دو مقام اولی در مهارت های طراحی و بافت و یک مقام دومی در مهارت رنگرزی و دانشجویان شرکت کننده از استان نیز به کسب مقام های دوم در گرایش طراحی و سوم در گرایش بافت، نائل آمدند.

وی گفت: در بخش دانش آموزی محدثه عبداللهی و محبوبه فرخنده از هنرستان دیانت مشهد و هنرستان استقلال گلبهار به ترتیب در مهارتهای طراحی و نقاشی و بافت به مقام اول و میترا ناصح از هنرستان دیانت مشهد در مهارت رنگرزی به مقام دم دست یافتند.

صفرزاده خاطر نشان کرد: در بخش دانشجویی نیز علیرضا نیرومند و محبوبه علیزاده از مرکز آموزش علمی و کاربردی بازرگانی مشهد به ترتیب در گرایش های طراحی و بافت به مقام های دوم و سوم دست یافتند.

وی همچنین گفت: نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ( فروش بهاره ) در مشهد مقدس با تعداد 1100 غرفه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد از 14 تا 24 اسفند به مدت 11 روز آغاز به کار کرد.

صفرزاده گفت: دومین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در مشهد مقدس نیز از 16 تا 26 اسفند با تعداد 100 غرفه در چهارراه نخریسی گشایش خواهد یافت.

وی خاطر نشان کرد: در این نمایشگاهها که توسط سازمان بازرگانی خراسان رضوی و با همکاری و مشارکت مجامع امور صنفی و نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می گردد انواع اقلام گروههای کالایی شامل پوشاک، کیف و کفش، مواد غذایی، آجیل و خشکبار، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی، صنایع دستی و سایر کالاها با قیمت های کارشناسی شده حدود 15 تا 20 درصد پایین تر از قیمت عرف بازار در اختیار عموم قرار می گیرد.

وی افزود: همچنین 28 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در سایر شهرستانهای استان نیز با حدود 1200 غرفه نسبت به عرضه انواع کالاهای اساسی اقدام می نمایند.

وی گفت: در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در خراسان رضوی علاوه بر عرضه کالاهای کارشناسی شده، اقلام مدیریت شده و اساسی از جمله قند، روغن نباتی ، برنج سفید و تایلندی به نرخ های مصوب یارانه ای در غرف رایگان توزیع می شوند که در نمایشگاههای مشهد 40 غرفه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد و پنج غرفه در منطقه نخریسی به طور رایگان جهت عرضه این اقلام اختصاص یافته است.

کد مطلب 1046893

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها