خراسان رضوی به مقام اول المپیاد فرش دستباف کشور دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده ظهر یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: مرحله نهایی چهارمین دوره المپیاد کشوری فرش دستباف در دو بخش دانشجویی و دانش آموزی در روزهای 8 و 9 اسفند در تهران برگزار شد که طی آن دانش آموزان شرکت کننده از استان به کسب دو مقام اولی در مهارت های طراحی و بافت و یک مقام دومی در مهارت رنگرزی و دانشجویان شرکت کننده از استان نیز به کسب مقام های دوم در گرایش طراحی و سوم در گرایش بافت، نائل آمدند.

وی گفت: در بخش دانش آموزی محدثه عبداللهی و محبوبه فرخنده از هنرستان دیانت مشهد و هنرستان استقلال گلبهار به ترتیب در مهارتهای طراحی و نقاشی و بافت به مقام اول و میترا ناصح از هنرستان دیانت مشهد در مهارت رنگرزی به مقام دم دست یافتند.

صفرزاده خاطر نشان کرد: در بخش دانشجویی نیز علیرضا نیرومند و محبوبه علیزاده از مرکز آموزش علمی و کاربردی بازرگانی مشهد به ترتیب در گرایش های طراحی و بافت به مقام های دوم و سوم دست یافتند.

وی همچنین گفت: نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ( فروش بهاره ) در مشهد مقدس با تعداد 1100 غرفه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد از 14 تا 24 اسفند به مدت 11 روز آغاز به کار کرد.

صفرزاده گفت: دومین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در مشهد مقدس نیز از 16 تا 26 اسفند با تعداد 100 غرفه در چهارراه نخریسی گشایش خواهد یافت.

وی خاطر نشان کرد: در این نمایشگاهها که توسط سازمان بازرگانی خراسان رضوی و با همکاری و مشارکت مجامع امور صنفی و نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می گردد انواع اقلام گروههای کالایی شامل پوشاک، کیف و کفش، مواد غذایی، آجیل و خشکبار، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی، صنایع دستی و سایر کالاها با قیمت های کارشناسی شده حدود 15 تا 20 درصد پایین تر از قیمت عرف بازار در اختیار عموم قرار می گیرد.

وی افزود: همچنین 28 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در سایر شهرستانهای استان نیز با حدود 1200 غرفه نسبت به عرضه انواع کالاهای اساسی اقدام می نمایند.

وی گفت: در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در خراسان رضوی علاوه بر عرضه کالاهای کارشناسی شده، اقلام مدیریت شده و اساسی از جمله قند، روغن نباتی ، برنج سفید و تایلندی به نرخ های مصوب یارانه ای در غرف رایگان توزیع می شوند که در نمایشگاههای مشهد 40 غرفه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد و پنج غرفه در منطقه نخریسی به طور رایگان جهت عرضه این اقلام اختصاص یافته است.