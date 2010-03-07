احمد ناطق نوری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در ارزیابی خود از تلاش ها برای رسیدن به وحدت در جامعه اظهار داشت: ما همچنان گرفتار افراط و تفریط در همه جناح های سیاسی در کشور هستیم.

وی افزود: اگر رادیکال های هر جناح آرامش را حفظ کنند و به دنبال ایجاد تنش در کشور نباشند و همچنین عقلای هر گروه و دسته باور داشته باشند که نظام ارزشی بیشتر از هر آنچه به آن می اندیشند دارد، شاهد وحدت در جامعه خواهیم بود.

ناطق نوری با اشاره به تعبیر حضرت امام مبنی بر اینکه حفظ نظام از اوجب واجبات است، تصریح کرد: اینکه سخن از وحدت می زنیم اما به آن عمل نمی کنیم قابل پذیرش نیست. اینکه گروهی گروه دیگر را به وحدت دعوت می کند و خود از آن سر باز می زند به وحدت منتهی نمی شود همه باید از خدشه رساندن به نظام و کشور اجتناب کنیم. پیگیری و تحقق وحدت وظیفه ای برای همه گروههاست اینطور نیست که خود را مبری از آن دانسته و دیگران را به آن توصیه کنیم.

وی گفت: در این میان برخی بیانیه های صادره از اقدامات خطرناکی است که تضاد را در جامعه افزایش می دهد.

وی با اشاره به سخنان اخیر آیت الله مهدوی کنی در خصوص رسیدن به وحدت، یادآور شد: آیت الله مهدوی کنی از پیشکسوتان در مبارزات هستند و ایشان امین امام بودند امروز که سخن از وحدت می زنند تا آنجا که در سخنان خود به آیت الله هاشمی رفسنجانی اشاره کرده و می گویند ما همچنان پای سخنان ایشان می نشینیم نشان از آن دارد که باید جلوی تخریب شخصیت هایی چون آیت الله هاشمی رفسنجانی گرفته شود. خطرات تخریب شخصیت های برجسته انقلاب بیش از آن است که قابل تصور باشد.

نماینده نور یاد آور شد : حجت الاسلام ناطق نوری نیز پیش از این بارها تاکید داشت که اگر عقلای هر قوم و جناح صحبت از وحدت می کنند این وحدت باید عملی شود. تحقق وحدت به مصلحت جامعه است و همه باید زیر چتر ولایت و با محوریت رهبری مسیر تلاش و خدمت رسانی را طی کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطر نشان کرد: مروری بر تاریخ ایران نشان داده که هر گاه این ملت دچار ضربه شده است از نداشتن وحدت و اتحاد بوده و هر گاه انسجام داشته بر دشمنان غلبه کرده است.

وی گفت: حیف است با اعمال و رفتار خود این مردم فداکار و علاقه مند به دینشان را دو شقه کنیم و تفرقه را در بین آنها دامن بزنیم و مردم را در مقابل هم قرار بدهیم.

ناطق نوری با اشاره به ورود به سال جدید گفت: ما در آستانه فصل شکوفایی بهار هستیم و بهتر است آنان که در خواب غفلت هستند چون درختان که از خواب برمی خیزند از خواب غفلت بیدار شوند.

وی تاکید کرد: صرفا با وجود داشتن وحدت است که می توانیم در مقابل تهدیدات ایستادگی کنیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس درخصوص اقدامات برخی گروهها و جو سازی های رسانه ای از سوی این تندروها گفت: عده ای همچنان مسیر تخریب شخصیت ها را در پی گرفته اند و گویی تصمیم برای تحقق وحدت در جامعه ندارند هرکس به اختلافات دامن بزند و در جامعه تشتت ایجاد کند به مردم، ملیت آنان، حاکمیت و نظام خیانت کرده است.

وی گفت: پست و مقام رفتنی است و این نظام است که برای همه نسل ها باقی می ماند.

ناطق نوری تاکید کرد: پست هایی چون ریاست جمهوری، وزارت، وکالت و مدیریت آنقدر ارزش ندارند که ما برای دستیابی به آنها نظام را دچار خدشه کنیم.