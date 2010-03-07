نامزدهای دریافت جوایز جشنواره تئاتر تجربه معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر تجربه امروز یکشنبه 16 اسفند در تالار شهید آوینی دانشکده پردیس هنرهای زیبا برگزار می‌شود که نامزدهای اعلام شده دردو بخش آزاد وخلاقیت عبارتند از:

*نامزدهای بهترین نمایشنامه نویسی

پویان پیوسته ومصطفی حاجی‌قاسمی برای نمایش"من رویاهایم را در ماه خاک می‌کنم"، امین ابراهیمی برای نمایش"سالهای بی‌خاطره"،علی طاهری برای نمایش"خب که چی"،امیر پاکزاد برای نمایش"سیگار خیس"،علی اکبری برای نمایش "گرمخانه"

*نامزدهای بهترین کارگردانی:

سپیده صیفوری برای نمایش"لیردلیا"،امین ابراهیمی برای نمایش"سالهای بی‌خاطره"،محسن رنجبر،وحید حاتمی‌کیاومحمد جواد رجب بیگی برای نمایش "فرصت شمار"،سوگل قلاتیان برای نمایش"اورستیا"،آزاده گنجه برای نمایش"نیمه غایب"،سهیل محزون برای نمایش"خب که چی"،مرتضی میر‌منتظمی برای نمایش"من"

*نامزدهای بهترین بازیگر مرد:

امین طباطبایی برای نمایش"راه رفتن در آسمان بی‌ستاره"، عرفان ناصری برای نمایش" خب که چی"،امین ابراهیمی برای نمایش"سالهای بی‌خاطره"، وحید راد برای نمایش"خب که چی"،مهدی مشهور برای نمایش "سه قطعه"، رکسانا صنم یار برای نمایش "گرمخانه"، فرزانه سهیلی برای نمایش"گرمخانه"، سپیده چنگیزی برای نمایش"کارخانه محصولات خیریه کربن دی‌اکسید"، دونا تعارفی برای نمایش"خب که چی"،بهناز نادری برای نمایش"سیگار خیس"، آیدا صادقی برای نمایش"سالار زنان"

*نامزدهای بهترین طراحی صحنه:

سپیده صیفوری برای نمایش "لیردلیا"، حمزه خاکپور برای نمایش"سالار زنان"، امین ابراهیمی برای نمایش "سالهای بی‌خاطره"، سید مرتظی میر‌منتظمی برای نمایش"من"، الهام فرج‌پور برای نمایش"گرمخانه"، محمد موسوی برای نمایش"من رویاهایم"، محمد احسان کریمی برای نمایش"کارخانه محصولات خیریه کربن دی‌اکسید"

* نامزدهای بهترین طراحی لباس:

رامونا خانقاهی برای نمایش"لیردلیا"، شرمین نوابی برای نمایش"اورستیا"، سحر ناسوتی برای نمایش"سیگار خیس"، الهام فرج‌پور برای نمایش"گرم خانه" فاطمه حداد برای نمایش "کارخانه محصولات خیریه کربن دی اکسید"، محمد ایمانی برای نمایش"سه قطعه همراه"

*نامزدهای بهترین ایده برتر:

آزاده گنجه برای نمایشگ نیمه‌غایب"، ابوذر ساعدی برای نمایش"آف تئاتر شهر"، مرتضی میر منتظمی برای نمایش"من"، محسن رنجبر، وحید حاتمی کیا و محمد جواد رجب‌بیگی برای نمایش"فرصت شمار"

*نامزدهای برترین اثر بخش آزاد:

محمد احسان کریمی برای نمایش "کارخانه محصولات خیریه کربن دی اکسید"، امین ابراهیمی برای نمایش"سالهای بی‌خاطره"

*نامزدهای بهترین اثر بخش خلاقیت:

محسن رنجبر،وحید حاتمی کیا ومحمد جواد رجب بیگی برای نمایش"فرصت شمار"، مرتضی میر منتظمی برای نمایش"من"

*نامزدهای بهترین موسیقی وطراحی صدا:

کار گروهی برای نمایش "لیردلیا"، حامد وکیل خرج ناصری برای نمایش"خب که چی"

*نامزدهای بهترین طراحی نور:

مجتبی رفیعی برای نمایش"سیگار خیس"، محمد موسوی برای نمایش"من رویاهایم را در ماه خاک می کنم"،امین ابراهیمی برای نمایش "سالهای بی خاطره"

*نامزدهای بهترین طراحی ماسک وگریم:

مهدی صدیق برای "سه قطعه همراه"، هانیه غفاری وافسانه اعیانی زاده برای نمایش"اورستیا"