به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شمقدری در مراسم پایانی جشنواره سینمای جوان اروند با اشاره به خاطره ای از "شهید غلامرضا رهبر" در دوران دفاع مقدس و تشویق و ترغیب فیلم سازان جوان به کمال گرایی و کمال جویی و بریدن از دلبستگی های کاذب و الگوگیری از این شهید بزرگوار گفت: معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کلیه هزینه های تولید یک فیلم مستند و یک فیلم کوتاه داستانی را درباره این شهید تامین خواهد کرد.

شهید غلامرضا رهبر خبرنگار و گوینده رادیو نفت در آبادان بود که با آغاز جنگ تحمیلی در خطوط مقدم به اجرای برنامه و ارایه خبر و گزارش و وقایع نگاری جنگ، در اکثر عملیات های مهم می پرداخت، سپس به مدیریت خبر مرکز آبادان منصوب شد و در والفجر 8 مجروح و در کربلای 5 در دیماه 1365 به شهادت رسید.

وی سبک تازه ای برای روایت دفاع مقدس ارایه نمود و پس از شهادتش منجر به رشد و بلوغ تفکری به نام "خون نگاران جنگ" شد.