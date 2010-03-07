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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۳

معاونت سینمایی هزینه‌های دو فیلم درباره شهید غلامرضا رهبر را تامین می کند

معاونت سینمایی هزینه‌های دو فیلم درباره شهید غلامرضا رهبر را تامین می کند

جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تامین کلیه هزینه‌های دو فیلم کوتاه مستند و داستانی درباره شهید غلامرضا رهبر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شمقدری در مراسم پایانی جشنواره سینمای جوان اروند با اشاره به خاطره ای از "شهید غلامرضا رهبر" در دوران دفاع مقدس و تشویق و ترغیب فیلم سازان جوان به کمال گرایی و کمال جویی و بریدن از دلبستگی های کاذب و الگوگیری از این شهید بزرگوار گفت: معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کلیه هزینه های تولید یک فیلم مستند و یک فیلم کوتاه داستانی را درباره این شهید تامین خواهد کرد.

شهید غلامرضا رهبر خبرنگار و گوینده رادیو نفت در آبادان بود که با آغاز جنگ تحمیلی در خطوط مقدم به اجرای برنامه و ارایه خبر و گزارش و وقایع نگاری جنگ، در اکثر عملیات های مهم می پرداخت، سپس به مدیریت خبر مرکز آبادان منصوب شد و در والفجر 8 مجروح و در کربلای 5 در دیماه 1365 به شهادت رسید.

وی سبک تازه ای برای روایت دفاع مقدس ارایه نمود و پس از شهادتش منجر به رشد و بلوغ تفکری به نام "خون نگاران جنگ" شد.

کد مطلب 1046897

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