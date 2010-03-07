دانشگاه شهیدبهشتی تفکیک جنسیتی در این دانشگاه را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه شهید بهشتی در این اطلاعیه آورده است اگرچه خوانندگان فرهیخته آشنا با فضای علمی و فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی کذب بودن خبر را بدون نیاز به توضیحی تشخیص خواهند داد و از خود خواهند پرسید که چگونه دانشگاهی در این سطح به اجرای طرحی بپردازد که به زعم بسیاری از صاحب‌نظران در مرحله حرف است و نه بیشتر؟ به سبب عوارض سوء احتمالی ناشی از انتشار این گونه اخبار و با توجه به رسالت آموزشی و تربیتی دانشگاه در جامعه این توضیحات را ارائه کرده است.

دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرده است که در چندین سال گذشته نظام ورود و خروج از کلیه درهای دانشگاه هیچگونه تغییری نکرده است.

این دانشگاه در ادامه آورده است: این دانشگاه اجازه آلوده شدن فضای مناسب فرهنگی دانشگاه را با این خبر پراکنی‌های غیرمتعهدانه نخواهد داد.