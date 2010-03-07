۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۳۶

با صدور اطلاعیه ای /

دانشگاه شهیدبهشتی تفکیک جنسیتی در این دانشگاه را تکذیب کرد

دانشگاه شهید بهشتی طی اطلاعیه ای خبر اجرای طرح تفکیک جنسیتی در این دانشگاه را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه شهید بهشتی در این اطلاعیه آورده است اگرچه خوانندگان فرهیخته آشنا با فضای علمی و فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی کذب بودن خبر را بدون نیاز به توضیحی تشخیص خواهند داد و از خود خواهند پرسید که چگونه دانشگاهی در این سطح به اجرای طرحی بپردازد که به زعم بسیاری از صاحب‌نظران در مرحله حرف است و نه بیشتر؟ به سبب عوارض سوء احتمالی ناشی از انتشار این گونه اخبار و با توجه به رسالت آموزشی و تربیتی دانشگاه در جامعه این توضیحات را ارائه کرده است.

دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرده است که در چندین سال گذشته نظام ورود و خروج از کلیه درهای دانشگاه هیچگونه تغییری نکرده است.

این دانشگاه در ادامه آورده است: این دانشگاه اجازه آلوده شدن فضای مناسب فرهنگی دانشگاه را با این خبر پراکنی‌های غیرمتعهدانه نخواهد داد.

