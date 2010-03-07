مالکی رای خود را به صندوق انداخت/ دعوت از ملت برای شرکت در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نوری المالکی در نخستین ساعت آغاز انتخابات پارلمانی عراق رای خود را به صندوق انداخت.

وی پس از رای دادن در هتل الرشید بغداد در گفتگو با خبرنگاران امروز را عید توصیف کرد چرا که پس از دشواری فرا رسیده است.

مالکی در ادامه ملت عراق را به حضور گسترده در این انتخابات دعوت کرد.

نخست وزیر عراق خاطرنشان کرد: شهروندان عراقی به خوبی این موضوع را درک می کنند که رای خریده نمی شود و رای دادن تاثیرگذار است زیرا آنها هر کسی را که بخواهند انتخاب می کنند.

علاوه بر نوری المالکی دیگر مقامات عراق از جمله "جلال طالبانی" رئیس جمهور و "حسین الشهرستانی" وزیر نفت عراق نیز در نخستین ساعات آغاز رای گیری رای خود را به صندوق انداختند.

این انتخابات دومین انتخابات پارلمانی عراق پس از سقوط صدام و آخرین انتخابات عراق تحت اشغال بشمار می رود.