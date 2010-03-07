بودجه 155 میلیارد تومانی شهرداری قم تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم در جلسه‌ای شامگاه ‌شنبه در محل این شورا برگزار شده بود، اظهار داشت: 60 درصد بودجه شهرداری در بخش عمرانی و مابقی آن در بخش جاری هزینه می‌شود.



مجید اخوان ادامه داد: بیشترین درآمد داخلی شهرداری قم در سال آینده از محل درآمد ناشی از عوارض عمومی با مبلغ 81 میلیارد تومان پیش⁯بینی شده است.



وی پیش بینی درآمد ناشی از خدمات اختصاصی را 16 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: پیش بینی درآمد ناشی از موسسات انتفاعی شهرداری حدود 8 میلیارد و 500 میلیون تومان، درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری 800 میلیون تومان، اعانات و هدایا و دارایی⁯ها 18 میلیارد تومان و فروش اموال غیرمنقول در بخش سایر منابع 30 میلیارد تومان تصویب شده است.



اختصاص 220 میلیارد تومان به شهرداری از محل فروش اوراق مشارکت



اخوان گفت: 220 میلیارد تومان بودجه از محل فروش اوراق مشارکت که فروخته شده، به عنوان منابع خارجی شهرداری قم در اختیار این نهاد قرار می⁯گیرد تا در بخش عمرانی هزینه شود.



رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: با وجود اینکه شهردار قم در حوزه منابع خارجی گام⁯هایی خوبی برداشته است، ولی تصمیم⁯گیری و برنامه⁯ریزی شواری اسلامی شهر قم بر اساس 155 میلیارد تومان منابع داخلی و 220 میلیارد تومان منابع خارجی انجام می⁯شود.



وی بیشترین مصارف بودجه شهرداری قم در بخش عمرانی را در حوزه برنامه⁯ریزی توسعه شهری عنوان کرد و گفت: بر اساس پیش بینی⁯های انجام شده، در این بخش 157 میلیارد تومان هزینه خواهد شد که اختصاص 13 میلیارد تومان برای تملک ادامه بلوار جمهوری، اختصاص 5 میلیارد تومان برای نهضت پیاده⁯روسازی در خیابان⁯های اصلی قم و اختصاص 5 میلیارد تومان برای تملک ادامه خیابان شهید روحانی در این بخش پیش بینی شده است.



اخوان اضافه کرد: در بخش بهبود عبور و مرور شهری 40 میلیارد تومان، هدایت و دفع آب⁯های سطحی 3 میلیارد و 500 میلیون تومان، تاسیسات حفاظتی شهری یک میلیارد و 700 میلیون تومان، بهبود امور شهری 8 میلیارد و 500 میلیون تومان، اماکن ورزشی یک میلیارد و 300 میلیون تومان، تاسیسات شهری 7 میلیارد تومان، تاسیسات درآمدزا 3 میلیارد تومان و هزینه⁯های پیش بینی نشده دیون عمرانی دو میلیارد و 400 میلیون تومان هزینه خواهد شد.



وی گفت: در بخش هزینه⁯های جاری نیز حدود 22 میلیارد تومان برای نظافت و رفت و روب و نگهداری فضای سبز و دو میلیارد و 500 میلیون تومان برای کمک به سازمان اتوبوسرانی اختصاص خواهد یافت.



بودجه شهرداری چشم⁯انداز روشنی ندارد



رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: در سال جاری وضعیت درآمدی شهرداری قم مناسب نبود و در سال آینده هم چشم⁯انداز روشنی ندارد.



وی گفت: البته در طی دو سه سال اخیر در بحث بودجه محوری و بودجه مداری، در شهرداری قم ساماندهی صورت گرفت اما باز هم خلاء⁯هایی وجود دارد که باید برطرف شود.