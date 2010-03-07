بودجه 155 میلیارد تومانی شهرداری قم تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم در جلسهای شامگاه شنبه در محل این شورا برگزار شده بود، اظهار داشت: 60 درصد بودجه شهرداری در بخش عمرانی و مابقی آن در بخش جاری هزینه میشود.
مجید اخوان ادامه داد: بیشترین درآمد داخلی شهرداری قم در سال آینده از محل درآمد ناشی از عوارض عمومی با مبلغ 81 میلیارد تومان پیشبینی شده است.
وی پیش بینی درآمد ناشی از خدمات اختصاصی را 16 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: پیش بینی درآمد ناشی از موسسات انتفاعی شهرداری حدود 8 میلیارد و 500 میلیون تومان، درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری 800 میلیون تومان، اعانات و هدایا و داراییها 18 میلیارد تومان و فروش اموال غیرمنقول در بخش سایر منابع 30 میلیارد تومان تصویب شده است.
اختصاص 220 میلیارد تومان به شهرداری از محل فروش اوراق مشارکت
اخوان گفت: 220 میلیارد تومان بودجه از محل فروش اوراق مشارکت که فروخته شده، به عنوان منابع خارجی شهرداری قم در اختیار این نهاد قرار میگیرد تا در بخش عمرانی هزینه شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: با وجود اینکه شهردار قم در حوزه منابع خارجی گامهایی خوبی برداشته است، ولی تصمیمگیری و برنامهریزی شواری اسلامی شهر قم بر اساس 155 میلیارد تومان منابع داخلی و 220 میلیارد تومان منابع خارجی انجام میشود.
وی بیشترین مصارف بودجه شهرداری قم در بخش عمرانی را در حوزه برنامهریزی توسعه شهری عنوان کرد و گفت: بر اساس پیش بینیهای انجام شده، در این بخش 157 میلیارد تومان هزینه خواهد شد که اختصاص 13 میلیارد تومان برای تملک ادامه بلوار جمهوری، اختصاص 5 میلیارد تومان برای نهضت پیادهروسازی در خیابانهای اصلی قم و اختصاص 5 میلیارد تومان برای تملک ادامه خیابان شهید روحانی در این بخش پیش بینی شده است.
اخوان اضافه کرد: در بخش بهبود عبور و مرور شهری 40 میلیارد تومان، هدایت و دفع آبهای سطحی 3 میلیارد و 500 میلیون تومان، تاسیسات حفاظتی شهری یک میلیارد و 700 میلیون تومان، بهبود امور شهری 8 میلیارد و 500 میلیون تومان، اماکن ورزشی یک میلیارد و 300 میلیون تومان، تاسیسات شهری 7 میلیارد تومان، تاسیسات درآمدزا 3 میلیارد تومان و هزینههای پیش بینی نشده دیون عمرانی دو میلیارد و 400 میلیون تومان هزینه خواهد شد.
وی گفت: در بخش هزینههای جاری نیز حدود 22 میلیارد تومان برای نظافت و رفت و روب و نگهداری فضای سبز و دو میلیارد و 500 میلیون تومان برای کمک به سازمان اتوبوسرانی اختصاص خواهد یافت.
بودجه شهرداری چشمانداز روشنی ندارد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: در سال جاری وضعیت درآمدی شهرداری قم مناسب نبود و در سال آینده هم چشمانداز روشنی ندارد.
وی گفت: البته در طی دو سه سال اخیر در بحث بودجه محوری و بودجه مداری، در شهرداری قم ساماندهی صورت گرفت اما باز هم خلاءهایی وجود دارد که باید برطرف شود.
قم - خبرگزاری مهر: لایحه بودجه سال 89 شهرداری قم که با مبلغ 180 میلیارد تومان به شورای اسلامی این شهر رفته بود با کاهش 25 میلیارد تومانی به تصویب اعضای این شورا رسید.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم در جلسهای شامگاه شنبه در محل این شورا برگزار شده بود، اظهار داشت: 60 درصد بودجه شهرداری در بخش عمرانی و مابقی آن در بخش جاری هزینه میشود.
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