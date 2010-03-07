۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۵۹

انجام حفاری در کهگیلویه و بویراحمد به مدت 20 روز ممنوع شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد، انجام هرگونه حفاری در شهرهای این استان را به مدت 20 روز ممنوع کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری صبح یکشنبه در نشست شورای فنی استان به دستگاه های خدماتی تاکید کرد: از 25 اسفند ماه جاری تا 15 فروردین سال آینده نباید هیچگونه حفاری در سطح شهرهای استان انجام شود.

وی افزود: در هر جایی از شهرهای استان نیز که حفاری صورت گرفته است، باید نسبت به ترمیم آن تا 25 اسفند ماه اقدام شود.

نوذری همچنین بیان داشت: در صورت امکان پروژه های عمرانی در ایام تعطیلات نوروزی تعطیل نشوند و در غیراین صورت تعطیلی بیش از یک هفته نباشد.

وی بیان کرد: شورای فنی به عنوان عالیترین مرجع تصمیم گیری در امور فنی باید در پیگیری، کنترل، نظارت و ارزشیابی نسبت به اجرای مصوبات و پیشرفت کمی و کیفی پروژه ها تلاش جدی داشته باشد و مسئله تنبیه و تشویق در همه فعالیتهای فنی و عمرانی در محدوده نفوذ تصمیم گیریهای خود را در رعایت استاندارد سازی و ضوابط فنی اعمال کند.

استاندار اظهار داشت: هر پروژه ای که در آن اصول فنی رعایت و انجام نشده و یا تعللی صورت گرفته است، باید ضمن خلع ید کردن پیمانکار آن، خسارت وارده نیز از سوی پیمانکار جبران شود.

نوذری همچنین نسبت به ورود تمام مشخصات پروژه های بخشها و دستگاه های مختلف به سامانه کنترل پروژه های عمرانی و به روز کردن وضعیت پیشرفت فیزیکی و فنی اعتباری آنها نیز تاکید کرد و گفت: هر گونه کوتاهی در این خصوص از هیچ مدیر دستگاهی پذیرفته نخواهد شد و فرمانداران باید پیگیر این مسئله باشند.

در ادامه این نشست با نشان دادن تصاویری از نواقص و تعلل های انجام شده از سوی پیمانکاران پروژه ها در بخشهای مختلف دو شهرستان گچساران و بهمئی، دو پیمانکار جاده روستایی شهرستان گچساران به دلیل عدم رعایت اصول فنی خلع ید شدند.

کد مطلب 1046904

