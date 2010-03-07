انجام حفاری در کهگیلویه و بویراحمد به مدت 20 روز ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری صبح یکشنبه در نشست شورای فنی استان به دستگاه های خدماتی تاکید کرد: از 25 اسفند ماه جاری تا 15 فروردین سال آینده نباید هیچگونه حفاری در سطح شهرهای استان انجام شود.

وی افزود: در هر جایی از شهرهای استان نیز که حفاری صورت گرفته است، باید نسبت به ترمیم آن تا 25 اسفند ماه اقدام شود.

نوذری همچنین بیان داشت: در صورت امکان پروژه های عمرانی در ایام تعطیلات نوروزی تعطیل نشوند و در غیراین صورت تعطیلی بیش از یک هفته نباشد .

وی بیان کرد: شورای فنی به عنوان عالیترین مرجع تصمیم گیری در امور فنی باید در پیگیری، کنترل، نظارت و ارزشیابی نسبت به اجرای مصوبات و پیشرفت کمی و کیفی پروژه ها تلاش جدی داشته باشد و مسئله تنبیه و تشویق در همه فعالیتهای فنی و عمرانی در محدوده نفوذ تصمیم گیریهای خود را در رعایت استاندارد سازی و ضوابط فنی اعمال کند .

استاندار اظهار داشت: هر پروژه ای که در آن اصول فنی رعایت و انجام نشده و یا تعللی صورت گرفته است، باید ضمن خلع ید کردن پیمانکار آن، خسارت وارده نیز از سوی پیمانکار جبران شود .

نوذری همچنین نسبت به ورود تمام مشخصات پروژه های بخشها و دستگاه های مختلف به سامانه کنترل پروژه های عمرانی و به روز کردن وضعیت پیشرفت فیزیکی و فنی اعتباری آنها نیز تاکید کرد و گفت: هر گونه کوتاهی در این خصوص از هیچ مدیر دستگاهی پذیرفته نخواهد شد و فرمانداران باید پیگیر این مسئله باشند .