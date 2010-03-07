سالانه دو میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در گیلان تولید می شود

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: این میزان تولیدات به تفکیک، محصولات زراعی یک میلیون و 400 هزار تن، محصولات باغی 502 هزار تن و محصولات دامی، شیلاتی و ابریشم 496 هزار تن است.

وی ادامه داد: از کل تولیدات محصولات زراعی استان در سال گذشته با سطح زیرکشت 304 هزار و 778 هکتار یک میلیون و 400 هزار تن بوده است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان اظهار داشت: عمده این محصولات شامل شلتوک با سطح زیرکشت 238 هزار هکتار با تولید یک میلیون و 100 هزار تن، گندم با سطح زیرکشت 14 هزار و 170 هکتار ( آبی و دیم) با تولید 14 هزار و 743 تن، جو با سطح زیرکشت 869 هکتار (آبی و دیم) با تولید شش هزار و 817 تن است.

وی در ادامه به سایر محصولات کشاورزی اشاره کرد و افزود: بادام زمینی در سطحی معادل دو هزار و 546 هکتار کشت می شود که میزان تولید آن پارسال به میزان هشت هزار و 616 تن بوده است.

روحی عنوان کرد: پارسال تولید محصولات زراعی استان با سطح زیرکشت 307 هزار و 593 هکتار یک میلیون و 400 هزار تن بوده است که با وجود افزایش سطح زیرکشت، به دلیل بروز حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی افزایش چندانی نداشته است.

وی گفت: محصولات باغی نیز با سطح زیرکشت معادل 108 هزار و 222 هکتار، 14 هزار و 625 هکتار غیربارور و 93 هزار و 597 هکتار بارور تولیدی معادل 502 هزار تن از محصولات کشاورزی استان را در سال 87 به خود اختصاص داده است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان بیان داشت: چای با سطح زیرکشت 29 هزار و 273 هکتار با تولید 170 هزار تن، زیتون با سطح زیرکشت شش هزار و 864 هکتار با تولید 12 هزار تن و مرکبات با سطح زیرکشت 10 هزار و717 هکتار با تولید 15 هزار و 477 تن بیشترین تولید را در این بخش دارند.

وی افزود: از دیگر محصولات این بخش می توان به انار، کیوی، سیب، گلابی، گیلاس، گردو و فندق اشاره کرد که گردو با سطح زیرکشت معادل سه هزار و 566 هکتار تولیدی معادل پنج هزار و 803 تن، فندق با سطح زیرکشت 16 هزار و 249 هکتار تولیدی معادل 10 هزار و 331 تن از محصولات باغی را در سال گذشته به خود اختصاص داده اند همچنین توت نوغان نیز در سطحی معادل 11 هزار و 667 هکتار به میزان 121 هزار و 997 تن در این استان تولید شده است.

روحی گفت: در سال 1383 تولید محصولات باغی استان با سطح زیرکشت 90 هزار و 579 هکتار 412 هزار و 837 تن بوده است.

وی در ادامه به وضعیت محصولات دامی استان اشاره کرد و ادامه داد: محصولات دامی نیز مقدار 429 هزار و 490 تن از محصولات بخش کشاورزی استان را در سال 87 شامل می شوند که میزان تولید گوشت قرمز 32 هزار و 323 تن، شیر 297 هزار و 237 تن، پشم و کرک یک هزار و 382 تن، گوشت مرغ 78 هزار و 287 تن، تخم مرغ 13 هزار و 616 تن، پوست سه هزار و 772 تن و عسل دو هزار و 873 تن است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان افزود: میزان تولید این بخش در سال 1383 به میزان 383 هزار و 335 تن بوده که گوشت قرمز با تولید 38 هزار و 308 تن، شیر 287 هزار و 775 تن، پشم وکرک دو هزار و 113 تن، گوشت مرغ 42 هزار و 677 تخم مرغ سه هزار و 71 تن، پوست شش هزار و 484 تن و عسل دو هزار و 907 تن از محصولات دامی را شامل می شود.

وی بیان داشت: تولید ماهیان گرم آبی استان پارسال در بیش از 24 هزار و 132 هکتار مزارع تکثیر و پرورش و منابع آبی، 24 هزار و 560 تن بوده است.

روحی عنوان کرد: تعداد هشت مرکز فعال تکثیر ماهیان گرم آبی استان در سال گذشته بیش از 55 میلیون قطعه بچه ماهی (کپور ماهیان) تولید داشته اند همچنین 980 تن ماهیان سرد آبی، 83 تن ماهیان خاویاری و یک میلیون و 617 هزار قطعه ماهیان زینتی در سال 87 تولید شده است.

وی تکثیر و رهاسازی چهار میلیون و 627 هزار قطعه ماهیان خاویاری و 183 هزار و 423 قطعه ماهیان استخوانی را از دیگر اقدامات شیلات استان در سال گذشته عنوان کرد و گفت: در سال 1383 میزان پرورش انواع ماهی 20 هزار و 795 تن بوده است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان خاطرنشان کرد: به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی در سال گذشته تعداد 51 فقره پروانه بهره برداری در زمینه تولید مرغ گوشتی با ظرفیت 443 هزار و 500 قطعه، 25 فقره پروانه بهره برداری در زمینه تولید گل و گیاه و سبزی صیفی و گیاهان زینتی در سطحی معادل 99 هزار و 500 مترمربع و 31 فقره پروانه بهره برداری در زمینه صنایع تبدیلی به بخش کشاورزی صادر شده است.

وی یادآور شد: پارسال با هدف حمایت از بخش تولید شش هزار و 640 تن جو، 46 هزار و 650 تن سبوس، 298 تن سویا، 17 هزار و 964 تن ذرت و هفت هزار و 480 تن کنجاله سویا در سطح استان توزیع شده است.

دراستان گیلان 413 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی، 518 هزار هکتار جنگل و 240 هزار هکتار مرتع وجود دارد.