برهانی‌مرند در این باره به خبرنگار مهر گفت: در حال نگارش نمایشنامه‌ای هستم که اقتباسی از داستان "بوف کور" صادق هدایت است . این نمایش با کارگردانی آزاده انصاری به سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران- مبارک ارائه می شود. البته هنوز نگارش نمایشنامه به پایان نرسیده است.



وی افزود: در این نمایشنامه تمامی شخصیت‌های داستان "بوف کور" صادق هدایت وجود دارند و حتی از شخصیت هدایت نیز در اثر استفاده کرده‌ام و شاید تا پایان نگارش تغییراتی در آن ایجاد شود. این نمایش به صورت عروسکی زنده خواهد بود.



کارگردان نمایش‌های "رومولوس کبیر" و "مرغابی وحشی" درباره دلایل انتخاب داستان "بوف کور" برای اقتباس تأکید کرد: داستان "بوف کور" هدایت یکی از متون شاخص ادبیات معاصر ایران است و گروه ما علاقه زیادی به اجرای این اثر روی صحنه تئاتر داشت. وقتی مطلع شدیم که محورهای سیزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران- مبارک حضور متون ایرانی و اقتباس از آن‌هاست بهتر دیدیم که در جشنواره با اقتباسی از "بوف کور" شرکت کنیم.



نادر برهانی‌مرند نیمه دوم سال جاری نمایش "رومولوس کبیر" را در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد. همچنین نمایش "ماکاندو" به کارگردانی آزاده انصاری جایزه ویژه دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک را از آن خود کرد.

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