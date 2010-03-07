رفتار پرسنل نیروی انتظامی خراسان جنوبی استاندارد سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، امیرسرتیپ دوم حمید شرفی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه همایش عمومی روسا و فرماندهان کلانتری‌ها و پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی خراسان با اشاره به اینکه کلاس‌های آموزشی در چند روز آینده برای تعالی رفتار سازمانی پرسنل ناجا استان را برگزار خواهیم نمود، اظهارداشت: رفتار و گفتار پرسنل نیروی انتظامی با مردم مورد بررسی قرار می ‌گیرد.

وی در خصوص درگیری با اشرار شرق کشور در دی ماه 88 گفت: عدم رعایت نکات ایمینی سبب شده که عزیزانی را در این درگیری از دست بدهیم.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی ادامه داد: بررسی عملکرد یگان‌های استان در زمین های مختلف از جمله مواد مخدر کالاهای قاچاق، دختران فراری و خودکشی در این همایش مورد بررسی قرار می گیرد.

وی ضمن ابراز تاسف از وقوع چنین حادثه‌ ای که منجر به از دست دادن 11 تن از نیروهای مخلصنیروی انتظامی استان طی سالجاری شد، اظهار داشت: این شهدای در این درگیری مردانه جنگیدند و با هلاکت رساندن اشرار و ضبط محموله مواد مخدر آنها در لحظه ‌ای با گلوله مستقیم دشمن شهد شهادت را نوشیدند و این افتخار بزرگی است که نصیب این دلاورمردان شده است.

امیرشرفی با تأکید بر اینکه نجابت و دینداری مردم خراسان جنوبی نیز نقش بسزایی در تولید امنیت استان داشته است،گفت: بر اساس گزارش بازرسان غیرمحسوس ناجا در نظرسنجی از مردم، خراسان جنوبی رتبه نخست احساس رضایت مردمی از پلیس را در کشور کسب کرده است که این نشان‌دهنده پاکی مردم این استان است.

وی امنیت را تولید مردم و پلیس را تنها نگهبان امنیت دانست و افزود: ایجاد امنیت پایدار از راهبردهای نیروی انتظامی در جامعه می باشد.

وی امنیت را زیرساخت توسعه خواند وخاطرنشان کرد: همه موفقیت های امروز ایران اسلامی در سایه انقلاب اسلامی و امنیت حاصل از استقلال کشور به دست آمده است.



