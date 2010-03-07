70هزار اصله درخت در مرکز تهران کاشته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "رضا مرادی" با اعلام این خبر گفت: در اولین روز هفته منابع طبیعی دانش آموزان مدارس ابتدائی دخترانه سطح منطقه در بوستانهای منطقه اقدام به کاشت نهال در کنار اعلام پیامهای مختلف با موضوع زیبا نگه داشتن محیط زیست کردند.

قائم مقام شهرداری منطقه 7، با بیان اینکه در اولین روز هفته منابع طبیعی، 200 نهال با حضور مدیران و دانش آموزان دخترانه در بوستان آزادگان کاشته شد، افزود: توزیع نهال رایگان بین شهروندان منطقه از برنامه های این هفته محسوب می شود.

وی ادامه داد: در پنج ناحیه منطقه، پنج مرکز توزیع گل و گیاه مستقر شده، ضمن اینکه 10 هزار سی دی آموزشی و 10 هزار بروشور آموزشی در این پایگاه ها بین شهروندان توزیع می شود.

قائم مقام شهردار منطقه 7، توزیع سه هزار کتاب آموزشی در بین شهروندان را از دیگر برنامه منطقه 7 در هفته منابع طبیعی اعلام کرد.