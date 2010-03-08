آیه روز:
وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ کَذَلِکَ إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ غَفُورٌ .
و از مردمان و جانوران و دامها که رنگهایشان همان گونه مختلف است [پدید آوردیم] از بندگان خدا تنها دانایان هستند که از او مىترسند آرى خدا ارجمند آمرزنده است .
سوره فاطر، آیه 28
حدیث امروز:
رسول خدا (ص):
طَلَبُ العِلمِ فَریضَةٌ عَلی کُلِّ مُسلِمٍ، اَلا اِنَّ اللهَ یُحِبُّ بُغاةَ العِلمِ.
طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا جویندگان علم را دوست دارد.
اصول کافی ج 1 /باب دوم/ص 35
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