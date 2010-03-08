آیه روز:

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ کَذَلِکَ إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ غَفُورٌ .

و از مردمان و جانوران و دامها که رنگهایشان همان گونه مختلف است [پدید آوردیم] از بندگان خدا تنها دانایان هستند که از او مى‏ترسند آرى خدا ارجمند آمرزنده است .

سوره فاطر، آیه 28

حدیث امروز:

رسول خدا (ص):



طَلَبُ العِلمِ فَریضَةٌ عَلی کُلِّ مُسلِمٍ، اَلا اِنَّ اللهَ یُحِبُّ بُغاةَ العِلمِ.



طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا جویندگان علم را دوست دارد.

اصول کافی ج 1 /باب دوم/ص 35